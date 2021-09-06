台灣藝人在中國大陸發展掙錢台獨指控如影隨形 張鈞寧公開澄清疑無用戲份遭砍

台灣藝人張鈞寧11年前論文被挖出題目有“我國”兩字，被中國小粉紅扣上“台獨”帽子，儘管她立刻發表聲明稱“認同中國人身份”，但仍傳出她已經被出演的中劇《女心理師》踢出主演名單，6集戲份也全遭刪除，另外，她還有三部等待出演的電影，很有可能會受到影響。

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據自由時報今天報道稱，張鈞寧急喊認同中國人救不回！驚傳中劇6集戲份砍光 3電影剉咧等。消息說，此皆因台灣藝人張鈞寧11年前論文被挖出題目有“我國”兩字。

中國網民日前挖出張鈞寧11年前論文題目“我國演藝人員經紀管理之法制問題”，認為其中“我國”兩字涉台獨，隨後又有小粉紅聲稱張鈞寧否認“中國台灣”一詞，並強調自己是台灣人。風波持續延燒下，張鈞寧忙澄清“不是台獨”，且“認同中國人身分”，但仍止不住小粉紅的辱罵。

事件爆發才一天，有中國網民立刻發現，張出演的中劇《女心理師》主演名單，已經不見她的名字，另外，也傳出有她戲份的六集全部都要被砍掉；更慘的是，張鈞寧演出的《八歲的爸爸》、《第一爐香》、《749局》等3部電影，有非常有可能受到影響。

據該報道稱，對此，中國網民紛紛表示“不認祖宗的東西”、“太好了”、“藝人都查查吧”、“她的聲明只騙得了粉絲，其他人不吃這套”、“來一個歐陽娜娜的三件套，大家也就不追究了，網民也不是不講道理的”。