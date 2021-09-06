愛彼表總裁講話中稱台灣是技術導向的國家遭指辱華 中國愛國影星退代言人

中國藝人屢屢為了政治表態而與代言品牌解約，人氣男星鹿晗的工作室昨天聲明說，瑞士愛彼表公開言論違反“一中”原則，即日起終止合作。愛彼表總裁稍早時稱台灣是“技術導向的國家”。愛彼官方微博前天（4日）晚間聲明為此說法道歉。鹿晗要求愛彼表以中英文對照方式在全球平台上公開致歉。鹿晗本人或被官方"定性"娘炮形象。

廣告 繼續瀏覽後續

抗議愛彼表總裁稱台灣國家，中國代言人鹿晗解約。據中央社今天引述北京環球網、香港星島日報今天消息說，鹿晗工作室官方微博昨天傍晚聲明稱，“Audemars Piguet（愛彼）品牌公開發表的不當言論，嚴重違反一個中國原則。本着負責任的態度，我方敦促愛彼品牌以中英文對照方式在全球平台上公開致歉，反覆溝通未果”。

鹿晗的聲明說，基於此，鹿晗即日起終止與愛彼品牌的合作關係。聲明還說，“國家利益高於一切，鹿晗與鹿晗工作室堅決捍衛國家主權和領土完整”。

據消息，愛彼總裁6月底接受瑞士國際管理髮展學院邀請發表主題演講時，稱台灣是“一個非常技術導向的國家”。在引發中國網友不滿後，愛彼官方微博前天（4日）晚間聲明說，“對於最近發生錯誤的表述，我們深表歉意。愛彼始終堅持一個中國的立場，堅定維護中國的國家主權和領土的完整性”。

據該報道，如同其他領域，中國演藝界也無法擺脫政治因素的干擾。今年稍早時，眾多藝人就為了表態挺新疆棉花而宣布與代言品牌解約；而中國官方近期又大力整肅“娛樂亂象”，包括要求藝人“政治正確”。

中國廣電總局公開表示，“政治立場不正確、與黨和國家離心離德的人員堅決不用”。知名男星張哲瀚就被曝光曾參拜日本靖國神社而遭封殺。此外，官方近日也鎖定“娘炮藝人”，微博“政視頻”使用了鹿晗的照片，用作文字配圖批評所謂的“娘炮形象”。