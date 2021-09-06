校外補習：中國官方制定標準價

中國官方9月5日發布義務教育階段學科類校外補習收費標準和浮動幅度，實行政府指導價管理，並要求各地加強收費行為監管。

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中國官方5日發布“關於加強義務教育階段學科類校外培訓收費監管的通知”，指義務教育階段線上和線下學科類校外補習收費屬非營利性機構收費，實行政府指導價管理。由政府制定基準收費標準和浮動幅度，並按程序納入地方定價目錄。

同時，按照屬地管理原則，線下學科類校外補習的基準收費標準和浮動幅度，由省級發展改革部門會同教育部門制定，或經省級政府授權由地級及以上政府制定。線上學科類校外補習的基準收費標準和浮動幅度，則由補習機構辦學許可審批地省級發展改革部門會同教育部門制定。

各地制定的浮動幅度，上浮不得超過百分之十，下浮可不限。補教機構在政府制定的基準收費標準和浮動幅度內，確定具體收費標準。

該通知也要求，各地加強對補教機構的學科類補習成本調查，補教機構人員平均工資，不得明顯高於統計部門公布的當地教育行業城鎮非私營單位就業人員的平均工資。

中國教育部也印發“中小學生校外培訓材料管理辦法（試行版）”，強調學生校外補習的內容不得超標超前，要守牢政治底線，不得出現意識形態問題。

中國教育部日前祭出“雙減政策”，禁止補習班超前教學、假日及寒暑假不能上課，還有不能聘請外籍教師等，讓補習班經營大受打擊。

中國目前校外補習班估計超過一百萬家，轉型成為生存下去唯一出路，最多的是改經營才藝補習班，有的則和學校合作，變成課後安親班。