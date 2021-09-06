橫空出世：專家稱北京建交易所旨在緩解監管憂慮

中國國家主席習近平上個星期在2021年全球服務貿易峰會上宣布深化新三板改革，設立北京證券交易所。據國際投行花旗最新報告表示，北京證券交易所（北交所）的設立提供了一個令人欣慰的信息，即中國將繼續支持技術創新的中小企業利用資本市場融資；高級金融官員預先計畫的重申金融市場開放和自由化議程的信息，也是為了緩解對中國資本市場是否仍可供外國金融機構投資的擔憂。

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據路透社今天引述專家報道稱，北交所的設立旨在緩解監管憂慮，但與市場的政策溝通仍需加強。

2018年11月，中國國家主席習近平在首屆中國國際進口博覽會開幕式上宣布設立科創板；上周四習近平在2021年全球服務貿易峰會上宣布深化新三板改革，設立北京證券交易所。意味着從新三板升級切換到北京證券交易所，打造中國版納斯達克正駛入快車道。

花旗在報告中稱，北交所和高級金融官員的政策聲明旨在緩解對近期監管限制的擔憂--北交所的成立和中國證監會對海外IPO的評論表明中國將繼續支持資本市場的發展，以及將希望利用各種資本市場來支持技術創新和創新的中國企業。該報告說，“考慮到中國公司根據新的美國《外國公司問責法案》被迫退市的風險，香港市場對於中國公司在海外上市將變得更加重要。”

花旗稱，與此同時，對金融科技公司的監管不會有任何放鬆，將有更多的法規出台，以補充該行業的現有監管法規。

花旗認為，這些是旨在平息市場擔憂的另一套政策保證，此前中國監管機構最近不僅對壟斷行為，而且對大型互聯網平台公司的勞動法執行和不法行為進行了密集和廣泛的打擊。監管機構關於金融開放和資本賬戶開放的聲明保持不變，表明近期的監管行動不會破壞中國資本市場改革開放的議程。

花旗稱，雖然近期的市場擔憂和疲軟的情緒可能會有所緩解，但鑒於近期中國政策意圖的不確定性導致市場劇烈反應的背景，政府仍需要加強與市場的政策溝通。

據路透社說，橫空出世的中國第三家證券交易所--北京證交所周日發布了上市、交易和會員管理等基本業務規則，並向市場公開徵求意見。考慮中小企業特點，差異化的制度安排包括對現金分紅比例不作硬性要求等。交易規則與新三板精選層相比，漲跌幅限制等其他主要規定均保持不變，不改變投資者交易習慣。

在上市規則方面，吸收了精選層前期實踐經驗，承襲契合創新型中小企業特點的監管制度，形成了體現北交所市場定位和特色的差異化制度安排。如對現金分紅比例不作硬性要求，鼓勵公司根據自身實際“量力而為”；對於股權激勵，允許在充分披露並履行相應程序的前提下，合理設置低於股票市價的期權行權價格，以增強激勵功效。

北交所的交易規則整體延續精選層以連續競價為核心的交易制度，漲跌幅限制、申報規則、價格穩定機制等其他主要規定均保持不變，不改變投資者交易習慣，不增加市場負擔，體現中小企業股票交易特點，確保市場交易的穩定性和連續性。與精選層交易制度相比，此次僅做了發布主體、體例等適應性調整，內容沒有變化。

主要內容包括：實行30%的價格漲跌幅限制，給予市場充分的價格博弈空間，保障價格發現效率；上市首日不設漲跌幅限制，實施臨時停牌機制，即當盤中成交價格較開盤價首次上漲或下跌達到或超過30%、60%時，盤中臨時停牌10分鐘，復牌時進行集合競價。

此外，在連續競價期間，對限價申報設置基準價格±5%的申報有效價格範圍，對市價申報採取限價保護措施。買賣申報的最低數量為100股，每筆申報可以1股為單位遞增。單筆申報數量不低於10萬股或成交金額不低於100萬元的，可以進行大宗交易。同時還為引入做市機制，實行混合交易預留了制度空間。

路透社說，中國國家主席習近平上周宣布設立北京證券交易所不到一日，證監會周五就北交所有關基礎制度向全社會公開徵求意見，明確北交所新增上市公司來源為在新三板掛牌12個月的創新層公司，新股上市首日不設漲跌幅限制，次日起漲跌幅限製為30%。

在上市公司持續監管方面，北交所相對於精選層掛牌公司做出部分調整：公司治理標準更加優化；信息披露要求更加具體；停復牌管理更加嚴格，籌畫重大資產重組或發行股份購買資產的，停牌時間壓縮至不超過10個交易日；主體責任更清晰，北交所不再實行主辦券商“終身”持續督導，由保薦機構履行規定期限內的持續督導職責。

至於退市公司“退到哪”，北交所退市公司符合全國股轉系統基礎層掛牌條件或創新層條件的，鼓勵進入相應層級掛牌交易，繼續發展；存在重大違法等情形，不符合掛牌條件的，轉入退市公司板塊，體現了對退市風險“分類紓解、充分緩釋”的創新探索。