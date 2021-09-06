法新社：孔戴垮台後，中國在幾內亞失去了一重要盟友

幾內亞周日發生兵變後，政變軍方6日承諾會堅守商業承諾。法新社6日發布一篇題為“孔戴垮台後，中國在幾內亞失去了一個重要盟友”的報道。文章表示：被扣押的總統孔戴自2010年11月7日上台後，中國和幾內亞之間的經濟合作從未如此密切。法新社轉引倫敦大學研究員約翰斯頓的話說：中國積極尋求幾內亞鐵礦資源目的是減少對澳大利亞礦資源的依賴。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社文章一開頭表示：幾內亞礦產資源品種多、儲量大、分布廣、開採價值高、開發潛力大，中國近十年來在幾內亞加大投資力度。1958年獨立的幾內亞是最早承認中華人民共和國的非洲國家之一；為此兩國建立起牢固的關係。曾拒絕留在法蘭西共同體內的第一任總統塞古· 杜爾（Ahmed Sékou Touré）一度還成為倡導第三世界的“英雄”。法新社表示：在變成獨裁者之前，杜爾1967年曾提出建設社會主義社會的目標。

但真正把中國和幾內亞經濟緊密聯繫在一起的是被剛剛推下去的孔戴總統。法新社表示：正在“新絲綢之路”上大踏步前進的中國與正在尋求基礎設施發展的幾內亞找到了利益共同點。

2019年10月9日，中幾建交60周年紀念時，幾內亞孔戴感謝中方長期向他們提供寶貴支持和無私幫助；中國駐幾內亞大使黃巍也非常直截了當。他曾表示：幾內亞是一個擁有巨大財富的國家，這為它贏得了地質奇蹟的綽號。

法新社表示：這不就說得很明白嘛！北京對原材料的渴望從未得到過滿足，那麼我們就明白了中國為什麼對幾內亞這麼感興趣。幾內亞東南部有一個目前世界上儲量最大、品質最高、尚未開發的鐵礦-西芒杜鐵礦（Simandou）。中國對鐵的需求不斷， 它每年需進口 10 億噸。

但問題是開採這個礦藏需要投資修建一條679公里長的鐵路，將西芒杜鐵礦與港口聯通。為了實現開採，必須建造一條 650 公里的鐵路線，並在未來的鐵路終點馬踏康(MATAKONG)建立一個深水港。 所有這些需 5 年內投資 90 億歐元。

為了爭奪鐵礦的控制權和定價權，國際財團紛紛投入。法新社表示：巨額的投資並沒有嚇倒北京。在2000年代末，幾內亞政府先將英澳礦業巨頭力拓集團（Rio Tinto）擁有的第一和第二區塊的開發權轉給了班尼·斯坦梅茨集團能源公司（BSGR）。孔戴奪權之後，他取消了給班尼·斯坦梅茨集團能源公司（BSGR）的開採權。隨後億萬富翁、鑽石商人貝尼·斯坦梅茨（Beny Steinmetz）不得不放棄對西芒杜鐵礦（Simandou）的開採，希望換取對腐敗指控的撤銷。但他的如意算盤落空。這名以色列商人貝尼·斯坦梅茨在瑞士被判犯有貪污罪, 被判處五年徒刑並罰款5600萬美元。

法新社表示：這樣一來，中國想開發幾內亞西芒杜鐵礦的障礙就被拆除了，中國立即行動。西芒杜鐵礦（Simandou）的開採分四個區塊，中國公司始終佔多數地參與。當然就目前而言，一切都還沒有正式開始。博凱鋁土礦項目是幾內亞最大的礦業項目，每年向中國供應的鋁土礦超過中國進口總量的一半。

在幾內亞，有一家知名度很高的企業聯合體-“贏聯盟”。2019年11月13日，“贏聯盟”正式獲得前兩個區塊的特許權。中國寶武鋼鐵集團有限公司也表達了對該項目感興趣。中國把該項目列為“戰略重點”，因為實際上北京就是想減少對澳大利亞礦石的依賴。

法新社介紹了美國、日本、澳大利亞和印度在內的四方安全對話機制(Quad)對中國崛起的遏制。該通訊社表示：自堪培拉支持華盛頓遏制中國擴張的立場以來，中澳兩國一直處於爭執狀態。四方安全對話（也稱為 Quad）中，美國、日本、印度和澳大利亞以某種方式在中國周圍建立了“封鎖圈”，以遏制中國的經濟和軍事野心。

倫敦大學亞非學院中國研究所的研究員勞倫·約翰斯頓（Lauren Johnston）表示：開採西芒杜鐵礦石改變了世界市場，並使幾內亞成為與澳大利亞和巴西並列的鐵礦石出口大國。

約翰斯頓表示：對中國而言，優勢是多重的：供應多樣化、價格下降以及澳大利亞在該領域的分量隨之下降。 因此，北京總是試圖保持與孔戴的最佳關係，投資項目也越來越多。去年10月，孔戴連任後，中國立即表示祝賀。 而今，孔戴垮台後，中國在幾內亞失去了一個重要盟友。

法新社最後表示：然而，我們還不知道軍政權的國際政策是什麼？是否會步孔德的後塵？ 中國仍將是重要的盟友嗎？ 中國集團在鋁土礦開採方面已經處於領先地位，幾內亞是世界第二大鋁土礦出口國。 軍人掌權的民族主義會容忍它繼續下去嗎？

政變發起人杜姆布亞（Mamady Doumbouya）在一次演講中說，由政變者設立的委員會向“經濟和金融合作夥伴保證在該國正常的商業活動”。 “委員會向合作夥伴保證，將履行其所有義務“。