流亡藏人政府司政：中方如有意對話 將任命談判代表

據西藏之聲9月6日報道，位於印度達蘭薩拉的藏人行政中央司政邊巴次仁在就任百天之際接受專訪，強調他當下的重任是防疫與推動藏中和談，一旦中方表達出和談的意願，藏人行政中央將與達賴喇嘛辦公室共同研究討論後，任命新的談判代表與中方接觸。

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藏人司政邊巴次仁說：中方如有意對話，將任命談判代表。據邊巴次仁表示，為恢復藏中和談解決西藏議題，新設的“藏中和談策略規畫小組”已展開工作。該小組不同於過去 “藏中和談籌備小組”的工作形式，而是收集整理並分析相關信息，即時向內閣進行彙報。

據悉，雖然西藏精神領袖達賴喇嘛多次重申“中間道路”，以不謀求獨立，但擁有可以保障自己語言、文字的高度自治權力，希望與中方展開對話。但中國政府自2010年起，中斷了與達賴喇嘛代表之間的對話，並且不承認西藏流亡政府。

今年1月和4月，流亡藏人舉行大選，邊巴次仁當選為西藏流亡政府領導人。這也是自2011年達賴喇嘛卸任政治領袖角色之後，流亡藏人社區舉行的第三次直接選舉。

據自由亞洲今天報道稱，邊巴次仁本周一在專訪中強調，如果中共政府把“西藏議題”當作一個必須解決的問題，並有意恢復“藏中和談”，藏人行政中央將與達賴喇嘛辦公室的藏中和談事物負責人進行討論，並在請示達賴喇嘛後，安排代表和談。