湖北關公巨像遭拆 問責現代官員否？

中國湖北省建造的巨型關公雕像被指違建，遭勒令遷移。截至昨天，關公雕像的頭部已拆卸，開始拆除肩部。中國網友形容這是現代版的關公“大意失荊州”，連累關公在2000年後再被砍頭一次。據中國紀檢監察報則刊文表示，這起“荊州關公”事件教訓深刻，雖然“黨中央三令五申，嚴禁搞形象工程、面子工程”，但現實中，仍有一些地方為了追求政績，不切實際，甚至違紀違法。當局是否對違紀違法問責？

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據中央社今天報道稱，中國湖北省建造的巨型關公雕像被指違建，遭勒令遷移。就湖北巨型關公像拆除，網友稱是現代版大意失荊州，連累關公在2000年後再被砍頭一次。

中國湖北省建造的巨型關公雕像被指違建，遭勒令遷移。截至昨天，關公雕像的頭部已拆卸，開始拆除肩部。

據官方媒體說，這座號稱全球最大的關公像位於湖北荊州古城一帶，2016年落成，建成僅5年，就因違反法例和工程質量問題被勒令拆除搬遷。中國央視焦點訪談欄目曾報道稱，僅建造該雕像當地就花費人民幣1.729億元，之後的關公雕像搬移工程預估花費1.55億元。

這座關公像包含底座的高度達57.3公尺，重達1200多噸，當年開工時被譽為“荊州旅遊的新地標”。但落成以來，不僅沒有吸引到遊客，關公像之後被指沒通過消防驗收，底座甚至出現沉降現象，邊緣也開始龜裂。去年10月，雕像被認定違反“荊州歷史文化名城保護規畫”，破壞古城風貌和歷史。

拆除後的關公像將搬至荊州區點將台上安放，據稱關公曾在當地閱兵點將、操練軍士，旁邊的拍馬山更是他北伐前拍馬演練的場地。由於“事發地”在荊州，許多中國網友紛紛拿來此事做文章。有網友說：“建這個是侮辱關羽，常識典故都表明，關羽的一生最大的敗績就發生在荊州”，也有人調侃當地政府“連累關公在2000年後再被砍頭一次”。

據中國紀檢監察報則刊文表示，這起“荊州關公”事件教訓深刻，雖然“黨中央三令五申，嚴禁搞形象工程、面子工程”，但現實中，仍有一些地方為了追求政績，不切實際，甚至違紀違法。文章說，“3億多元的代價，必須警鐘長鳴。各地黨員領導幹部都應從這起事件中汲取教訓，舉一反三，把自己的崗位和職責擺進去。”