美國嚴查中國阻嚇？華爾街股市8月中國上市：零

在首次公開募股（IPO）市場，中美兩國的脫鉤正在加速。8月在紐約市場，中國企業新股上市為零。原因是美國當局要求進一步披露信息。中國也在9月2日提出新設北京證券交易所等措施，推動企業在本土和香港進行融資。如果脫鉤導致投資者保護規則出現背離，投資風險有可能提高。評論說，儘管有風險，世界投資也不會放棄在中國市場賺錢。

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據日本經濟新聞今天引述美國調查公司Dealogic統計顯示，7月中國企業赴美IPO件數僅為1件，8月時隔1年零3個月為零。1～6月融資額和件數按上半年計算均創出歷史新高，但最近踩下急剎車。截至7月上旬，至少有約50家正推進上市籌備工作，但並未獲得美國證券交易委員會（SEC）的批准。

SEC要求中國企業增加招股說明書中記載的風險信息。計畫在美國上市的中國酒店運營企業8月底重新提交招股說明書，詳細說明了中國政府對業務產生影響的可能性。

現有的上市企業也將承受壓力。SEC將根據美國國會2020年通過的《外國公司問責法案》，推進上市規定的修改。中國企業一直拒絕美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）對審計體制的檢查，但今後如果持續拒絕，最快將於2024年被摘牌。

赴美上市的中國企業此前被默認拒絕檢查，事實上一直享受特別待遇。原因是通過吸引強有力的中國企業上市，華爾街的金融機構和交易所能獲得巨額的手續費收入。但是，由於中美對立的激化和一部分中國企業的財務造假問題，日趨難以享受特殊待遇。

據該報道，成為決定性因素的是中國滴滴出行的上市問題。中國政府7月宣布加強中國企業赴海外上市的監管。這是滴滴出行6月在美國上市6天後的事件，美國市場相關人士遭受衝擊。滴滴出行的總市值僅7月就減少了180億美元。

據SEC的主席加里·根斯勒(garygensler)8月考慮到滴滴出行事件表示，“中國有可能在遊戲的途中明顯改變規則”，敦促投資者加以注意，還表示暫停中國企業的上市審批程序。

中美兩國的證券當局為了解決審計問題，斷斷續續展開磋商。在中國證券監督管理委員會（證監會）8月20日召開的會議上，主席易會滿表示將創造條件推動中美審計監管合作。不過，SEC正承受來自美國國會對華強硬派的壓力，難以輕易做出妥協。

中國已開始加強本國資本市場。新設北京證券交易所將降低上市審計的門檻，擴大中小企業的融資渠道。中國還正在推動與大型機構投資者具有深厚關係的美資證券在中國擴大業務，構建讓中國企業容易籌集海外資金的環境。

據該報道，世界的大型機構投資者無法將世界第2大經濟體中國從資金的投資對象中剔除。投資資產總額排在美國第2位的公共養老金——加州教師退休金基金(CalSTRS)在2020年的前10大持股中加入了中國兩大互聯網企業阿里巴巴和騰訊控股。