習近平今再晉陞5名上將

中共中央軍委晉陞儀式6日在北京八一大樓舉行，中央軍委主席習近平向晉陞上將軍銜的軍官頒發命令狀。中央軍委副主席許其亮宣讀了晉陞上將軍銜命令。中央軍委副主席張又俠主持晉銜儀式。

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據中央社今天報道說，中國新晉陞5名上將，新職首次披露。

中國當局今天下午舉行中央軍委晉陞上將軍銜儀式，晉陞上將軍銜的5名軍官是：西部戰區司令員汪海江、中部戰區司令員林向陽、海軍司令員董軍、空軍司令員常丁求、國防大學校長許學強。

該報道引述央視新聞說，中共中央軍委晉陞儀式6日在北京八一大樓舉行，中央軍委主席習近平向晉陞上將軍銜的軍官頒發命令狀。中央軍委副主席許其亮宣讀了晉陞上將軍銜命令。中央軍委副主席張又俠主持晉銜儀式。而北京日報旗下新媒體“長安街知事”指出，5名上將的新職務都是首次披露。

公開資料顯示，汪海江1963年出生，曾任西藏軍區司令員，新疆軍區司令員等職，2019年12月晉陞中將軍銜。林向陽1964年出生，曾任東部戰區陸軍司令員等職。董軍曾任北海艦隊副參謀長、東海艦隊副司令員、海軍副參謀長、南部戰區副司令員等職。

而常丁求1967年出生，曾任空軍參謀長助理，原瀋陽軍區空軍參謀長，南部戰區副司令員，中央軍委聯合參謀部副參謀長等職。他也是中共19屆中央候補委員。許學強曾任空軍上海指揮所司令員，原南京軍區空軍參謀長，北部戰區副司令員兼戰區空軍司令員等職，在2010年獲得“全軍優秀指揮軍官”稱號。