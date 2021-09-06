菅義偉堅辭 美媒稱日本下任首相可能強化對華強硬立場

日本首相菅義偉(Yoshihide Suga)決定辭職後，日本議員準備選出一位可能會強化對華強硬立場的領導人。據華爾街日報今天報道稱，接替菅義偉的主要候選人包括兩位前外務大臣岸田文雄和河野太郎。兩人都贊同強化日本的防禦，以應對中國向台灣和日本南部島嶼周圍派遣軍用飛機和武裝船的做法。

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據華爾街日報今天報道稱，接替菅義偉的主要候選人包括兩位前外務大臣：64歲的岸田文雄(Fumio Kishida)和58歲的河野太郎(Taro Kono)。兩人都支持強化日本的防禦，以應對中國向台灣和日本南部島嶼周圍派遣軍用飛機和武裝船的做法。

72歲的菅義偉上周五表示，不會尋求連任執政黨總裁；菅義偉執政的這一年裡，主要工作是遏制新冠疫情和舉辦東京奧運會。這屆奧運會最終在幾乎沒有現場觀眾的情況下舉行。日本當時暴發了迄今為止最嚴重的疫情。

在面對國內諸多難題的同時，菅義偉在任期內創造了一個外交政策上的里程碑，成為首位到訪白宮與美國總統拜登(Joe Biden)面對面會談的外國領導人。美日兩位領導人在4月份會晤時發表了一份聯合聲明，提到對台灣穩定的關切，這是1969年以來美日首次發表這種聯合聲明。

日本執政黨自民黨定於9月29日就菅義偉的繼任者舉行選舉投票，之後下任首相可能會在約一個月內上任。新首相上任之初就將迎來定於今秋舉行的美日印澳四國領導人會議，即“四方安全對話”(Quad)。該機製成立的初衷是共同應對圍繞中國的擔憂，四國目前已經加強了軍事協調。日本新首相也將參加拜登計畫於12月舉行的民主國家峰會。

美國幾個主要軍事盟友都將面臨換屆，德國總理默克爾(Angela Merkel)將在本月的選舉後離任，韓國總統文在寅(Moon Jae-in)將於明年春天五年任期結束後卸任，根據韓國法律規定總統不得連任。

中國對香港的壓制和拜登對抗中國經濟影響力的舉措，都讓東京方面更加堅定地致力於日美同盟，同時壓制了自民黨內的對華鴿派聲音。

日本政府官員越來越多地發聲支持台灣，並更加關注日本南部島嶼捲入地區衝突的風險。

2012年至2017年擔任日本外相的岸田文雄之前就宣稱，他將挑戰菅義偉的執政黨領導地位和首相職位。

岸田文雄一直被認為不像自民黨內許多人那麼強硬，但他今年在一份政策文件中表示，日本需要針對中國投射力量，以震懾中國不要採取侵犯行動。他說，日本應當擁有導彈，以便有能力在敵人導彈攻擊日本之前，摧毀其導彈發射場。這一立場使他更可能獲得前首相安倍晉三(Shinzo Abe)和其他黨內主要保守派的支持。

據該報道，另一位主要候選人河野太郎上周五沒有宣布參與競選，不過表示對這一職位感興趣，並宣揚他目前作為疫苗事務大臣所取得的成績。日本近一半人口接種了疫苗，但日本的疫苗接種比美國晚幾個月開始，而且許多人的接種面臨延誤。

河野太郎畢業於喬治敦大學(Georgetown University)，擁有外交學學士學位，在截至2020年9月的一年擔任防衛大臣。他經常強調日本軍用飛機緊急出動阻止在日本附近的中國戰機的行動，並且是首批經常將中國稱為威脅的高級政府官員之一。

前總務大臣高市早苗(Sanae Takaichi)已宣布有意參選，在最近發給《華爾街日報》(The Wall Street Journal)的一份書面聲明中表示，日本應投資先進的無人機技術和精確導彈，以應對來自中國和朝鮮的威脅。

菅義偉更為人所知的是他關注放鬆監管等國內政策問題，而非外交政策。前日本駐美大使藤崎一郎(Ichiro Fujisaki)表示，美國對華立場以及中國政府對台施壓行動對菅義偉的立場構成導引。藤崎一郎表示：“任何日本領導人都會這樣做。所以，新任自民黨黨魁不會改變對中國或台灣的政策。”

菅義偉的接替者就職幾周後就將面臨全國大選。倘若主要的中間偏左反對黨執掌大權，可能會尋求重塑國際關係，儘管該黨整體上支持與美國的結盟。

明年是中日邦交正常化50周年。中國國家主席習近平去年對日本進行國事訪問的計畫因疫情受阻，自那以來，兩國關係已然惡化。日本對台灣的支持激怒了中國政府。台灣是一個自治島嶼，中國宣稱對台灣擁有主權。日本與台灣並無正式外交關係，但日本今年向台灣提供了新冠疫苗，雙方的高層政界人士還進行了線上交流。

據該報道，田納西州共和黨參議員哈格蒂(Bill Hagerty)曾在2017年至2019年期間擔任美國駐日大使，他在今年7月份與來自台灣和日本的議員一同參加了三方會議，日本前首相安倍晉三當時也出席了該會議。哈格蒂和美國政府官員們表示，日本政府官員現在頻頻討論台灣問題，他們變得更願意表達對台灣的支持。哈格蒂說：“在我看來，日本在這個問題上的公開態度轉變表明，台灣在他們心中是首要重大事項，而且有充分理由。