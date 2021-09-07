中國加大整頓 藝人設工作室遭指逃稅

中國正在雷厲風行整頓娛樂圈，官媒今天再度發文點名，藝人成立的演藝工作室已成為逃漏稅的手段，應嚴加懲治。今年截至目前，已經註銷超過600個演藝經紀相關企業。據中國企業訊息查詢平台“天眼查”的資料顯示，截至8月底，今年中國已註銷660多家與藝人經紀相關企業。

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中國整頓娛樂圈，據中央社今天報道說，中國官媒中央人民廣播電台中國之聲的微信公眾號，今天發布文章指出，根據統計，到了2025年，中國演藝產業的市場規模將達到人民幣679.43億元。然而在巨大的經濟利益背後，時有演藝人員逃漏稅的情形發生。據業內人士透露，成立獨立的工作室，並精心挑選註冊地，成為了演藝人員逃稅的主要方式。

該媒體引述中國演出行業協會秘書長潘燕表示，從行業自律的角度來說，須盡量避免違法、違規的情形出現，增強法律意識、合法合規經營是從業人員及相關經紀機構應有的共識。“設立工作室不再是一個可以逃避責任的窪地”。他強調，從範冰冰的逃稅事件，到近日國家稅務總局公布鄭爽逃稅案件的處理決定，罰款共計2.99億元，接連透露相關部門嚴懲逃稅行為的決心。

據中國企業訊息查詢平台“天眼查”的資料顯示，截至8月底，今年中國已註銷660多家與藝人經紀相關企業。然而消息引述北京岳成律師事務所高級合夥人岳屾山的說法，只要存有刻意逃漏稅的行為，即便將工作室註銷，也無法避免責任。“如果主觀上就是想少繳稅或不繳稅，又實施了相應的手段，這個時候是不受（追溯）期限限制的，而且還得交滯納金。”

據中央社說，日前中共中央網信辦發布相關整頓娛樂圈的通知，其中就要求相關平台對於明星的經紀公司、工作室，在網絡上的行為負起管理責任，包含制定相關營運規範，對帳號註冊認證，對於發布內容、商業推廣、粉絲管理等行為，作出明確規定。