中國地產公司平均每天破產一家

今年以來已經有274家房地產公司發布破產文書，平均每天一家。

根據中國官方媒體的統計，今年以來已經有274家房地產公司發布破產文書，平均每天一家。融創中國董事局主席孫宏斌日前以“慘烈”形容下半年的房市，甚至稱“除了我們以外都有可能暴雷”。

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《時代周報》報導，據不完全統計，今年以來至9月5日，共有274家房地產公司發布破產文書，平均每天就約有一家破產，小微地產公司加速退出市場，但破產者也不乏知名的公司。

中國官方近年喊出“房子是用來住的，不是用來炒的”，尤其去年下半年以來，監管單位提出“三道紅線”的標準限制房地產公司利用高槓桿經營，並嚴控房貸額度，多種手段下，房市今年急降溫。

即使是上市地產公司也出現危機。報導舉例說，今年2月，華夏幸福公告稱，截至9月4日，華夏幸福 累計未能如期償還的債務本息，合計人民幣878.99億元。

陽光100中國也在8月發布公告稱，公司2億美元可轉換債券可能構成違約。截至9月3日，藍光發展 累計到期的未能償還的債務本息金額，合計186.64億元。

報導說，信用違約風險逐漸從邊緣小型地產公司蔓延至全國排名前50的大型地產公司。華夏幸福、藍光發展都曾經是位列行業前30名的企業。

澎湃新聞報導，8月31日，融創中國2021年中期業績投資人會議上，董事會主席孫宏斌說，他預計下半年市場“會比較慘烈”。

被問到下一個會是哪家公司“暴雷”時，他說要了解別人的公司很難，但他知道除了他們以外都有可能暴雷。”他並表示，現在出問題的企業其實兩年前就已經看到了，出現問題一定是綜合性的。

《時代周報》引用中國指數研究院資料，今年9月，房地產公司即將面臨償債高峰，債券到期總規模高達838.5億元；下一個償債高峰將出現在2022年3-4月，到期規模分別為1039.4億元及940.6億元。