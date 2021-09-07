法新社：香港支聯會藐視當局

每年組織天安門紀念活動的香港民主團體周二開始與當局對峙，無視配合警方調查其活動是否符合 "國家安全 "的期限。上個月，警方命令支聯會交出財務和運營信息，指責其作為 "外國代理人 "工作。 周二，即今天是履行這一要求的最後期限，支聯會成員提交了一封信，告知當局拒絕合作，因為當局的要求沒有法律依據。

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據法新社今天發自香港的消息，支聯會這個一年一度的天安門守夜活動的組織者藐視當局。支聯會處於香港當局執行《國家安全法》的十字路口，北京在2019年的大規模民主抗議活動後對香港實施了國家安全法，以消除任何反對意見。

上個月，警方命令該組織交出財務和運營信息，當局指責支聯會作為 "外國代理人 "工作。該要求包括自1989年成立以來所有成員的個人信息、所有會議記錄、財務報告以及與捍衛中國民主和人權的非政府組織的任何交流。

法新社說，周二，即履行這一要求的最後期限，聯盟成員提交了一封信，告知他們拒絕合作。

據支聯會律師和該組織成員鄒幸彤在前往警察局的路上說，"我們會回復說'我們認為你們的要求沒有法律依據，所以我們不理會你們。"

支聯會的董事之一徐漢光也向法院提出上訴，認為警方要求提供信息是非法的。據徐漢光在他的信件中說。"警方官員沒有解釋為什麼認為支聯會是外國代理人，這使得支聯會無法提供具體的反駁或澄清，"

香港當局早些時候曾警告說，如果支聯會的領導人拒絕配合調查，他們可能面臨罰款或監禁。

法新社說，中國正在給香港打上威權的烙印，已經逮捕了幾十名民主人士。

香港支聯會曾經是該市政治多元化的象徵。

自1989年以來，每年6月4日，支聯會都會在一個公園裡聚集數萬人，舉行燭光晚會，紀念天安門鎮壓的受害者，口號是呼籲在中國實現民主。

但最近的兩次守夜活動被禁止，幾個月前支聯會經營的一個博物館被關閉。

北京和香港當局警告說，未來的六四守夜活動很可能違反國家安全法。

據中央社稍早報道稱，香港支聯會副主席鄒幸彤8日重申，支聯會不是外國代理人，相關指控並無事實根據。

據香港商業電台消息，鄒幸彤昨天上午接受該台訪問時說，警方國安處指控支聯會為外國代理人，這並無事實基礎，而該會拒絕向國安處提交相關資料。據鄒幸彤重申，香港市民支援愛國民主運動聯合會只是接受捐款的民間組織，並非外國代理人。

警方國安處早前表示正在調查支聯會，懷疑該會違反港區國安法的規定，接受外國資助並充當外國代理人，因此要求支聯會提交過往營運資料。

在面對法律風險的壓力下，支聯會預定於本月底商討解散決議。

中央社說，1989年北京爆發民運後，支聯會於同年5月21日在港成立，目的是支援中國的愛國民主運動，其5大綱領是釋放民運人士、平反“八九”民運、追究屠城責任、結束一黨專政及建設民主中國。