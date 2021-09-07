索羅斯炮轟全球最大資金管理集團貝萊德投資中國

美國億萬富翁投資者索羅斯(George Soros)在華爾街日報批評全球最大的資金管理機構貝萊德說，“現在向中國傾注數十億美元是一個悲劇性的錯誤，” 索羅斯說，“這很可能會讓貝萊德的客戶虧損，更重要的是，會損害美國和其他民主國家的國家安全利益。”

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據路透社今天報道稱，億萬富翁索羅斯（George Soros）批評，貝萊德的中國投資是個“錯誤”，可能讓客戶虧損。據華爾街日報(WSJ)的一篇評論文章稱，億萬富翁投資者索羅斯(George Soros)表示，貝萊德公司BLK.N現在向中國投資數十億美元是一個“錯誤”，很可能會給該資產管理公司的客戶帶來虧損。索羅斯在評論文章中寫道，“這很可能會讓貝萊德的客戶虧損，更重要的是，會損害美國和其他民主國家的國家安全利益。”

上個月，貝萊德成為第一家在中國全資經營共同基金業務的外國資產管理公司。

據該文章稱，索羅斯說貝萊德在中國的國有企業和民營公司之間做了區分，而這與現實相去甚遠。

貝萊德公司沒有立即回應路透的評論請求。

今年以來，針對從科技到教培等行業的一系列監管打擊令中國的投資者感到不安，自2月以來，這些打擊已使市值蒸發了近萬億美元。

據中央社報道說，金融界億萬富翁暨慈善家索羅斯近來猛烈砲轟投資中國的行為。他投書美媒，批評貝萊德集團押注世界第2大經濟體將使客戶資金曝險，還會危及美國安全利益。

在執行長芬克（Laurence Fink）領導下，作為全球最大資金管理業者的貝萊德集團（BlackRock Inc.），引領全球進軍中國資產管理業。

貝萊德集團2個月前通過核准，成為中國第一家全外資擁有的共同基金公司，上月開始提供投資商品給中國個人客戶。

據“華爾街日報”今天刊出索羅斯的投書，他表示：“現在，把數以十億計美元投入中國是悲慘錯誤。”

索羅斯說，“貝萊德集團的客戶有可能虧錢，更重要的是，美國與其他民主國家的安全利益將會受損。”

索羅斯寫道，中國國家主席習近平認為所有中企都是“一黨制國家的工具”，而貝萊德集團似乎誤解了習近平。

據索羅斯表示，中國抑制市場的措施始於去年突然喊卡螞蟻集團的首次公開募股（IPO），此後逐步強化限制，例如叫車服務公司滴滴出行赴美上市後遭整改，中國補教業面臨打壓等。索羅斯也提到，貝萊德的經理人應該明白“中國房地產市場正在醞釀一場巨大危機”。

索羅斯並表示：“如今美國與中國正陷於壓制與民主這兩種治理體系的生死衝突。”

中央社說，索羅斯近幾周已數度撰文警告，中國發動一波撼動市場的打壓措施，外界不應與習近平統治下的中國建立更緊密的經濟關係。上月索羅斯已投書華爾街日報，譴責習近平是“全球開放社會最危險的敵人”，接着又在英國“金融時報”（Financial Times）主張美國國會應通過法案，限制資產經理人只能投資“實際治理架構透明、符合股東立場的企業”。