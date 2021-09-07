陸人赴港將免14天隔離

為重振香港旅遊和消費，香港特區行政長官林鄭月娥7日宣布推出“來港易”計畫，15日起，來自中國大陸非疫情中高風險區的非香港居民，抵達香港後將均無須進行14天強制檢疫隔離。

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林鄭月娥日前接受上海解放日報旗下新媒體《上觀新聞》專訪時就透露，港府將儘快推出針對非香港民眾的“來港易”計畫，方便上海等大陸旅客到香港旅遊。

林鄭月娥當時表示，自從中共中央制定港版國安法、完善特區選舉制度，以及落實“愛國者治港”等一系列措施後，香港社會已迅速“由亂入治”，恢復安寧和穩定。香港目前除受疫情影響外，社會大致恢復正常，市民生活亦已重回正軌。因此港府將儘快推出針對非港人的“來港易”。

據香港文彙網報導，適用於來自中國大陸和澳門非香港居民的“來港易”計畫，初期每天會有2,000名限額，深圳灣口岸及港珠橋口岸各有1,000名。循“來港易”入境香港者，須持有核酸檢測陰性證明，抵港後也要接受定期病毒檢測。

此外，林鄭月娥還宣布，針對香港民眾的“回港易”，8日零時起全面恢復，適用大陸全境及澳門，但來自大陸疫情中高風險地區者不適用。目前中國大陸被列為中高風險的地區僅剩六處。

林鄭月娥稱，過去經“回港易”返港的香港民眾有20多萬人，當中無一人確診，重新恢復“回港易”相信香港市民應可以放心。

早前受大陸本土疫情影響，港府於8月4日宣布收緊“回港易”計畫，除廣東外，香港民眾若從大陸其他地區返回香港必須家居強制檢疫14天。