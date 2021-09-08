“傘兵”引發的爭議大熱

中國官方多次清網，包括列出眾多禁用詞。“傻逼”二字就是常被中國網絡平台封鎖的罵人粗話，但自1個多月前，有人在影片平台嗶嚦嗶嚦（bilibili，簡稱B站）開始以“傘兵”代替會被封鎖的“傻逼”後，“傘兵”二字在中國網絡上，便迅速成為“傻逼”二字逃避封鎖的替代詞。官方現在禁止褻瀆“‘精銳中的精銳’“傘兵，反而允許“傻逼”一詞奮勇出籠。網絡評論是一場精彩的官民雙方成功“交換戰俘”。

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據中央社今天報道稱，用傘兵換傻逼 ，雅詞攻防戰引中國網絡熱議。

“傻逼”是常被中國網絡平台封鎖的罵人粗話，部分網友因此改用“傘兵”代替，卻被中共官媒警告“傘兵不容侮辱”。“傻逼”二字是常被中國網絡平台封鎖的罵人粗話，部分網友因此改用“傘兵”代替，卻被中共官媒警告“傘兵不容侮辱”，但“傻逼”二字也因此解禁，被形容為“成功的換俘”。

在中國網絡上，“傘兵”二字原本用來形容機關或企業里，由高層主管自外部直接任用的人員，意指“空降人員”，運用得不算廣泛。但自1個多月前，有人在影片平台嗶嚦嗶嚦（bilibili，簡稱B站）開始以“傘兵”代替會被封鎖的“傻逼”後，“傘兵”二字在中國網絡上，便迅速成為“傻逼”二字逃避封鎖的替代詞。

進入9月，包括微博帳號“央視網青年”、人民日報、央視軍事等中共官媒相繼發表文章，除要求中國網友“玩梗要適度，不要污名化傘兵”外，更為傘兵“正名”，並指“傘兵是‘精銳中的精銳’，絕不容污名化”等。其中有文章提到，很多“諧音梗”確實能給生活帶來樂趣，但是一旦被濫用並廣泛普及，它們就有可能從“快樂源泉”，變成“禍從口出”。

據官方文章指出，在嚴格的網絡監管之下，越來越多屏蔽詞的產生造成了“諧音梗”的濫用。而網絡上總有一些用戶需要透過比較“有氣勢的攻擊性話語”，表達內心的憤怒與不滿。在二者產生矛盾下，縮寫與諧音應運而生。

中央社說，在上述具警告意味的文章發表後，有中國網友發現，至少在百度貼吧里，“傻逼”二字已經不再被封鎖，可以使用。更有人為此發表評論說，百度貼吧為了贖回“傘兵”諧音梗，只好釋放被囚禁的“傻逼”來交換。否則，網友沒有“傻逼”可用，還得繼續禍害“傘兵”。

評論指出，用“諧音梗”逼百度貼吧釋放被屏蔽囚禁的詞，看似小事一樁，卻是可以寫進中國網絡發展史的大事。這是一次成功的朝野互動，是官民雙方第一次“交換戰俘”。網友扣押了“傘兵”當“傻逼”用，官方若營救“傘兵”必須釋放“傻逼”來交換。