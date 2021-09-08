“共同富裕”衝擊或過猛 要緩一緩？

中國近一年的強監管措施引發市場憂慮。官媒人民日報今天刊發評論稱，監管並非針對特定行業企業，官方對民營經濟、對外開放態度不變。值得注意的是，文章未再如以往提到“共同富裕”，取而代之的是“規範市場秩序”。此前，不斷有輿論聲稱北京推動的“共同富裕”，是針對中國民營企業家的財富重分配計畫。

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據中央社今天報道說，中國官媒為監管風暴緩頰，戰略未再提共同富裕。

中國自2020年底起，對網絡金融、電商、叫車平台和補教等行業的一連串監管措施，引發外界猜測。即便官方澄清相關舉措並非打擊民營企業，但一些評論擔憂北京對改革開放的態度是否改變。

人民日報8日在頭版刊登題為“堅持監管規範和促進發展兩手並重、兩手都要硬”的評論員文章。這篇文章7日晚間已先透過人民日報app（應用程式）發布。據該評論指，有關部門對“平台經濟、教育培訓、信息（資訊）安全”等多領域的監管，是從“規範市場秩序、構建新發展格局、推動高質量發展”的戰略高度出發。

8月30日舉行的中共中央全面深化改革委員會第21次會議中，有關反壟斷監管的戰略表述是“構建新發展格局、推動高質量發展、促進共同富裕”。而人民日報今天所刊發評論，未再提到“共同富裕”，取而代之的是“規範市場秩序”。此前，不斷有輿論聲稱北京推動的“共同富裕”，是針對中國民營企業家的財富重分配計畫。

這篇評論又強調，監管規範和促進發展要“兩手並重、兩手都要硬”，“引導督促企業服從黨的領導，服從和服務於經濟社會發展大局”。評論又指，“非公有制經濟”（民營經濟）在中國經濟發展的地位和作用沒有改變；支持引導“非公有制經濟”的方針政策、為其營造良好環境等方針政策也不變。評論指，在新形勢下，中國要堅持“兩個毫不動搖”。亦即：鞏固發展“公有制經濟”，也鼓勵支持引導“非公有制經濟”發展。

據該評論也強調，“對外開放是中國的基本國策，任何時候都不會動搖”。

中央社說，中國國務院副總理劉鶴6日也有類似表述。他在中國國際數字（數位）經濟博覽會視訊致詞時表示，官方支持民營經濟發展的方針未變，將來也不會改變。