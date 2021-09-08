多個人權團體呼籲NBC等大電視公司拒絕轉播北京冬奧會

多個人權團體發表一封公開信，呼籲包括美國國家廣播公司（NBC）在內的世界各大電視台取消轉播即將於明年2月4日開幕的北京冬季奧運會的計畫。

廣告 繼續瀏覽後續

根據美聯社的報道，發表公開信的多個人權團體代表中國境內的少數民族，包括維吾爾族人、藏人和港人等。公開信說，這些電視檯面臨成為中國“正在惡化的侵權行為”之“幫兇”的風險。

這封公開信已於9月7日被送交NBC環球公司首席執行長傑夫∙謝爾以及其他國際大電視台的主管。

NBC多年來一直是總部設於瑞士的國際奧林匹克委員會的合作夥伴，並且以77.5億美元的價碼拿下未來6屆奧運會的獨家電視轉播權。NBC為奧運會獨家電視轉播權付出的費用據信佔到國際奧委會全部收入的4成。

因為新冠疫情而延後一年的東京奧運會和殘奧會剛剛結束，多個人權團體就希望立即聚焦北京冬奧會以及選擇北京作為冬奧會東道主的國際奧委會。

不過國際奧委會一再表示，它只是一個體育組織。國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）甚至不願談論或譴責維吾爾族人或中國其他少數民族所受到的遭遇。國際奧委會不僅面對抵制北京冬奧會的呼聲，而且其15個最大的贊助商也面臨壓力。連一些運動員都公開表示他們非常為難。

根據美聯社的報道，國際奧委會主要贊助商之一的英特爾（Intel）公司一位副總裁就曾表示，他贊同有關種族滅絕正在發生的評估。

“你們所有的公司都面臨成為中國利用體育洗刷嚴重並持續惡化侵權行為計畫幫兇的高度風險，而且會讓中國當局的行為更加肆無忌憚，”公開信寫道。“你們公司轉播北京2022冬奧會就是讓侵權行為合法化，而且為被普遍視為一場‘種族滅絕的運動會’作宣傳。”

中國外交部一再抨擊所謂“體育政治化”的圖謀，並強調任何抵制奧運會的企圖“都註定會失敗”。北京也一再否認對維吾爾族人實施種族滅絕，並將這一指控描述為“世紀謊言”。

由全球180個人權組織組成的一個國際聯盟今年2月曾經致信世界各國領導人，要求關注中國的人權紀錄，並抵制明年的北京冬奧會。這封寫給世界各國領導人的公開信同樣以西藏、新疆、內蒙古和香港為例，列舉了中國政府對藏人、維吾爾族人的政治迫害以及在香港對民主抗爭者的圍捕。

國際奧委會一直拒絕抵制北京冬奧會，或將冬奧會移往別的國家舉行。不過在人權團體的強大壓力下，國際奧委會幾年前已經將人權要求寫入與奧運會東道主的合約中，但是北京冬奧會沒有趕上這一全新的要求。2024年的巴黎奧運會將是首屆納入人權要求的奧運會。

國際奧委會是在2015年決定讓北京成為2022年冬奧會的東道主的。當時參與競爭的兩個歐洲城市奧斯陸和斯德哥爾摩因為財務或政治原因先後退出角逐，剩下兩個競選城市一個是北京，另一個是哈薩克斯坦的阿拉木圖。結果國際奧委會在投票時，北京以44票對40票勝出。

國際西藏網絡共同主席拉登特通（Lhadon Tethong）接受美聯社訪問時表示，接受公共資助的加拿大廣播公司（CBC）、英國廣播公司（BBC）和德國公共廣播聯盟（ARD）絕對不應對北京冬奧會做轉播。她呼籲這些國家的民眾就此發聲。

“NBC、CBC和其他一些廣播公司計畫幫助中國領導人，在他們正在對維吾爾族人實施種族滅絕、對藏人和許多其他人實施大規模鎮壓之時，營造一幅‘正常奧運會’美好畫面是不可想象的，”拉登特通說。

拉登特通說，“我們這次發出的這封信就是要讓這些廣播公司知道，如果他們轉播北京2022冬奧會，他們就是幫兇。”