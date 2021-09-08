岸信夫：日本正在探討對敵攻擊能力

日本防衛大臣岸信夫7日接受日媒訪問指出，日本與台灣距離十分接近，台灣發生的事情，日本無法置身事外，台灣與日本共享自由、民主等普世價值，是日本的重要盟友，台灣局勢的穩定對日本安全保障，乃至於國際社會的和平穩定都很重要；他也說，「當前日本安保環境愈加嚴峻，日本沒有時間猶豫。」他還說，中國軍事實力增強，日本正在探討對敵攻擊能力。

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據中國時報報道稱，日本是否應具備對敵方基地的攻擊能力？日本政府2020年12月的內閣會議中沒有做出結論。日本《每日新聞》7日刊載岸信夫的專訪內容，岸信夫表示，「日本政府迄今為止，一直致力於整備彈道導彈攔截系統，增強防衛與迎擊能力，但是僅增強迎擊能力，是否足以保護日本國民？日本應否具備對敵基地攻擊能力，日本政府正在進行進一步探討。」

岸信夫雖然不能保證在2021年底舉行的日美「2+2」防長外長會議是否對敵基地攻擊能力得出具體結論，但他說，「當前日本安保環境愈加嚴峻，我不認為日本有時間猶豫」。

據岸信夫指出，中國2021年國防預算約為日本的4倍，擁有第4、第5代戰鬥機和現代化海軍力量，是日本安保環境的強大隱患。因此，日本的年度國防預算將不限於「小於日本國內生產總值（GDP）1％」規定，防衛省將繼續申請增加預算，以增強防衛能力。

岸信夫指出，「最重要的是面對現實」，他並引用2021年度《防衛白皮書》內容稱，隨着經濟增長，中國的軍事實力增強，在東海、南海、台灣海峽的軍事活動越發頻繁，中美軍事均衡出現變化，很可能對印太地區的和平與穩定帶來影響。

對於台日關係，岸信夫說，「日本與台灣的距離十分接近，對日本來說，台灣發生的事情，並非與自己無關。台日共享自由、民主等普世價值，是日本重要的盟友，台灣局勢的穩定對日本安全保障，乃至於國際社會的和平穩定都很重要」。

日本防衛省8月16日首次發布面向中小學生的兒童版《防衛白皮書》，其中包括就中國軍力發展、釣魚台、南海問題對中國進行指責的內容。岸信夫曾表示，必須讓擔負國家未來的孩子們理解和支持日本國防。

據中國時報說，中國外交部發言人趙立堅在8月27日記者會上說，中方堅決反對日方無理指責中國的正常國防建設，對中方正當的海洋活動說三道四，渲染成所謂「中國威脅」。