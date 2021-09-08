拜登說確信中國與塔利班達成一定安排

塔利班士兵在畫有艾哈邁德-沙阿-馬蘇德形象的混凝土牆邊 2021年9月8日 照片

美國總統拜登周二表示，在塔利班於8月15日奪取阿富汗政權後，他確信中國將努力與塔利班達成某種安排。當被問及他是否擔心中國會資助塔利班時，拜登告訴記者，“中國與塔利班之間真的有問題。因此他們會努力與塔利班達成一些安排，我敢肯定。巴基斯坦如此，俄羅斯如此，伊朗也是如此。他們都在努力弄清楚他們現在在做些什麼。”

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據路透社報道稱，美國總統拜登稱“敢肯定”中國將努力與塔利班達成一定安排。

美國及其七國集團(G7)盟友已經同意在應對塔利班時採取協同的立場，且華盛頓方面已阻止塔利班獲得阿富汗的儲備，以確保他們兌現尊重婦女權利和國際法的承諾。這些儲備目前大部分在紐約聯邦儲備銀行手中。但專家們說，如果中國和俄羅斯向塔利班提供資金，這些經濟籌碼將無法起到作用。

路透社說，20國集團(G20)現任輪值主席國意大利一直嘗試就阿富汗問題召開G20線上會議，但遲遲沒有宣布日期，表明G20內部存在不和諧的聲音。

中國國務委員兼外長王毅在8月29日同美國國務卿布林肯通電話，王毅表示國際社會有必要同塔利班進行接觸，積極引導。

路透社說，中國尚未正式承認塔利班是阿富汗的新統治者，但王毅曾在7月接待過目前被塔利班臨時政府任命為副總理的巴拉達爾(Mullah Baradar)，並表示在阿富汗成立新政府的過渡期內，世界應該引導和支持這個國家，而不是對其施加更大壓力。