港媒稱習近平晉陞5大上將背後存蹊蹺

中共最高領導人習近平日前向5名新晉陞上將頒授軍銜，這是他在兩個月內第二次頒授上將軍銜。據香港明報今天刊文說，這次晉陞有許多蹊蹺之處，例如西部戰區在不到一年之內，換了4任司令。蹊蹺之二是這次卸任的多名將領並未到達退役之齡。

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據官媒新華社消息，中共當局6日舉行中央軍委晉陞上將軍銜儀式。晉陞上將軍銜的軍官是：西部戰區司令員汪海江、中部戰區司令員林向陽、海軍司令員董軍、空軍司令員常丁求以及中國國防大學校長許學強。晉陞上將的同時，5人也首次以新職務公開亮相。原新疆軍區司令汪海江升任西部戰區司令，原東部戰區陸軍司令林向陽升任中部戰區司令，原海軍副司令董軍升任海軍司令，原軍委聯參部副參謀長常丁求升任空軍司令，原北部戰區空軍司令許學強升任國防大學校長。

據中央社今天報道稱，香港明報指習近平晉陞5大上將背後存蹊蹺。

據明報說，值得注意的是，這是習近平在兩個月內第二次頒授上將軍銜。明報的文章說，隨着軍改，共軍晉陞上將已由以前的每年一次（多固定在八一建軍節前夕），改為升職即晉銜。但是這次晉陞上將，卻有許多蹊蹺之處。

蹊蹺之一是西部戰區在不到一年之內，換了4任司令。

去年4月，已屆65歲之齡的西部戰區司令趙宗岐到11月仍在超期服役，同年12月時年58歲的中部戰區副司令張旭東接任，當月在北京晉陞上將。但剛過半年，今年6月張旭東就被比他僅年輕4個月的戰區陸軍司令徐起零取代。

文章引述消息說，張旭東是因健康原因而無法履職，徐起零的上將晉陞儀式7月5日在北京舉行；但是不過兩個月，徐起零的戰區司令一職又被汪海江取代。汪海江比徐起零年輕3個月，據內部消息，徐起零的健康也出了問題。西部戰區在共軍5大戰區中轄區面積最大，司令部設在四川成都，是對印度、阿富汗的最前線，連續兩任司令健康出問題，令外界十分關注。

不過，另有分析說，汪海江如此被重用的最大原因在於擁有實戰經驗；此外，他還曾經處理過中印邊境爭議事件，且在軍內威信極高。

據該報，蹊蹺之二是這次卸任的多名將領並未到達退役之齡。

例如原中部戰區司令乙曉光剛滿63歲，原空軍司令丁來杭本月才滿64歲，原海軍司令沈金龍距離65歲的上將最高服役年限還差一個月。

據該報文章說，若是為了推動將領年輕化，6月已滿65歲的空軍政委於忠福、12月將滿64歲的火箭軍司令周亞寧以及與乙曉光比較還大了4個月的軍委裝備發展部長李尚福等上將卻未退役，還出現在中共軍委的晉銜儀式中。

有推測說，這些上將的提前卸任可能與今年11月召開的中共19屆六中全會中央軍委的人事變動有關。這次離任的上將，不排除有調任他職甚至更上層樓的可能。有傳言就指卸任空軍司令的丁來杭可能接任中國國防部長。

據文章表示，這種可能性雖不能排除，卻不符中共官場慣例，鮮有先卸任數月再復出升任軍委的先例。這些卸任上將若只是等著提拔，至少應出席6日的晉銜儀式。例如卸任的中國國防大學校長、上將鄭和就在儀式中露面，似乎證實並未退役，可能如傳言般改任中國國防大學政委。