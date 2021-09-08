艾未未稱瑞士信貸關閉他的基金會銀行賬戶

中國持不同政見者和藝術家艾未未表示，瑞士信貸銀行今年早些時候告訴他，將關閉他在瑞士的基金會銀行賬戶，理由是他在中國有 "犯罪記錄"，儘管這位活動家從未被定罪。該瑞士銀行要求艾未未在9月前將資金轉移。

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據路透社報道說，中國活動家艾未未稱瑞士信貸告知關閉其基金會的銀行賬戶。

消息說，中國持不同政見者和藝術家艾未未表示，瑞士信貸銀行今年早些時候告訴他，將關閉他在瑞士的基金會銀行賬戶，理由是他在中國有 "犯罪記錄"，儘管這位活動家從未被定罪。

作為中國最受矚目的藝術家和政治活動家之一，現居葡萄牙的艾未未在Artnet網站的一篇評論文章中寫道，瑞士銀行第一次告訴他將在今年春天關閉該賬戶。艾未未說，"瑞士信貸最初通知我，他們有一個新政策，要終止所有與有犯罪記錄的人有關的銀行賬戶，"艾未未說，基金會當時被要求在9月前轉移資金。

路透社說，瑞士信貸銀行對此消息拒絕發表評論。

據路透社，艾未未曾幫助設計了2008年北京奧運會著名的 "鳥巢 "體育場，後來與共產黨政府發生衝突，2011年他被拘留了81天。艾未未說，他從未被正式指控或判罪。

艾未未說，瑞士信貸銀行隨後在6月24日打電話給他，說銀行希望 "儘快 "關閉這個屬於他在2016年創辦的一個自由言論和藝術基金會的賬戶。艾未未說，該銀行經理們隨後提到了他幾天前接受一家瑞士報紙的採訪，他在採訪中批評瑞士人民投票贊成更嚴格的 "反移民政策"，以此作為關閉賬戶的理由。

瑞士信貸拒絕對他的這些指控發表評論，稱其不討論 "潛在或現有客戶關係"。

據艾未未告訴路透社，該賬戶目前正在關閉過程中，只能以非常有限的方式使用，但仍需將資金轉移出去。

據路透社說，包括瑞士信貸在內的許多西方大銀行已經將從中國不斷增長的超富人群中贏得業務作為其戰略的核心部分。然而，在試圖保持與中國政府的關係時，這也給其中一些銀行帶來了地緣政治問題。

去年路透社曾報道說，包括瑞士信貸在內的全球財富管理公司正在審查他們在香港的客戶是否與該城市的民主運動有聯繫，以避免陷入中國新的國家安全法的陰影中。與其他財富管理公司一樣，瑞士信貸將其對藝術的贊助作為其精通收藏的客戶的一個賣點，作為瑞士和國際上許多博物館的贊助人，瑞士信貸同時還建立了自己的8000多件藝術品收藏，特別是側重於新興藝術家。

據艾未未說，他以前也遇到過來自德國一家銀行和香港另一家銀行的類似行動，但這兩起事件都沒有得到解釋。艾未未表示，"你知道，這些銀行非常傲慢，" 艾未未補充說，他不相信瑞士信貸會改變決定。艾未未稱，"即使他們真的改變了這個決定，我也不願意與一家與中國有如此奇怪關係的銀行發生聯繫。"