中國一商人因偷向中國出口美國海洋技術而獲刑兩年

中國商人覃樹人(Shuren Qin)在承認他從美國非法出口用於反潛作戰的海洋技術，使中國一所軍事大學獲益之後，遭美國司法判處兩年監禁。覃樹人於2005年在中國創立了領海海洋儀器有限公司，向科學家提供海洋儀器，並於2014年與家人一起移民美國，成為永久居民。

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據路透社報道稱，中國商人覃樹人(Shuren Qin)在承認他從美國非法出口用於反潛作戰的海洋技術，使中國一所軍事大學獲益之後，於周三被判處兩年監禁。

覃樹人是一家銷售海洋儀器公司的創辦人，他在承認非法出口可用於監測水下聲音的水聽器後，位於波士頓的美國地區法官Denise Casper對其量刑裁決。這位海洋生物學者是在2018年遭到起訴，當時美國日益關切中國的國家安全威脅，拜登政府上台後這仍是一個關注焦點。45歲的覃樹人在被捕後已經在監獄服刑三個月。

據覃樹人的辯護律師說，覃樹人於2005年在中國創立了領海海洋儀器有限公司，向科學家提供海洋儀器，並於2014年與家人一起移民美國，成為永久居民。

檢方稱，從2015年至2016年，覃樹人通過欺騙一家美國供應商，在沒有獲得出口許可證的情況下，向西北工業大學出口水聽器。該大學是參與研究水下無人機項目的中國軍事研究機構。

路透社說，根據覃樹人的律師稱，覃樹人不知道該大學使用這些產品的目的，這些產品有民用和科學用途。