中國宣布支援塔利班 獲邀參加政府就職典禮

俄羅斯媒體透露，中國已獲得塔利班邀請，將出席11日舉行的阿富汗新政府就職典禮。中國官方消息說，中國宣布決定緊急提供價值2億元人民幣的糧食、越冬物資、疫苗和藥品。據中國外交部長王毅批評說，美國及其盟友倉促撤離後，阿富汗仍面臨人道、民生以及新冠疫情等嚴峻挑戰，一些國際勢力還可能藉助政治、經濟和金融手段給阿富汗製造新的難題。

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據中央社今天報道稱，根據俄羅斯媒體消息，中國已獲得塔利班邀請，將出席11日舉行的阿富汗新政府就職典禮。根據該消息，與中國同列受邀名單者，僅有俄羅斯、巴基斯坦、伊朗等國，沒有西方國家。

這項來自俄羅斯衛星通訊社的報道說，目前尚未獲得中國官方證實，同時也未提到中國將派遣何人、或何等層級的官員，赴阿富汗出席這場象徵塔利班正式執政的儀式。

至於俄羅斯方面，根據該報道，俄羅斯官員表示，俄方很可能會派遣大使級代表，出席阿富汗新政府的就職典禮。而這一層級，或許可作為中國派遣代表與會的參考指標。

自塔利班奪權以來，中國與塔利班已在多個場合相互表達善意，使中國被認為是塔利班在國際社會相對孤立下，少數能給予一定程度支持且相對友好的國家。而中國官媒更是給予塔利班中間偏正面的報導，引起各界議論。

中國國務委員兼外交部長王毅8日在視訊出席阿富汗鄰國外長會時宣布，將緊急提供價值人民幣2億元的糧食、過冬物資、疫苗和藥品給阿富汗，其中包括首批300萬劑新冠疫苗。

據中央社，但中國官方對於是否承認塔利班政權，至今始終不願鬆口，僅反覆強調塔利班必須與恐怖組織畫清界限，特別是中國最在意的疆獨組織“東伊運”。同時，中國駐阿富汗大使館目前仍維持正常運作。

據路透社報道稱，中國國務委員兼外長王毅周三稱，中方決定緊急提供價值2億元人民幣的糧食、越冬物資、疫苗和藥品；待安全等條件具備後，中方願幫助阿富汗建設有助於改善民生的項目，並在力所能及的範圍內，支持阿富汗和平重建和經濟發展。

外交部網站刊登其以視頻方式出席阿富汗鄰國外長會上的發言並稱，美國及其盟友是阿富汗問題的始作俑者，其比任何國家都更有義務向阿富汗人民提供經濟、民生和人道主義援助，在尊重阿富汗主權獨立的前提下，幫助阿富汗實現維穩防亂，走向良性發展。

據王毅表示，美國及其盟友倉促撤離後，阿富汗仍面臨人道、民生以及新冠疫情等嚴峻挑戰，一些國際勢力還可能藉助政治、經濟和金融手段給阿富汗製造新的難題。

“今天的阿富汗站在歷史的十字路口，...阿富汗塔利班宣布成立臨時政府，而政權的‘臨時’性恰恰說明阿富汗的未來還具有很多不確定性。”他稱。

他並指出，現在應該抓住阿局勢由亂及治的關鍵窗口期，加強溝通協調，着眼共同關切，在尊重阿富汗主權獨立和領土完整的基礎上，對形勢發展變化施加正面、積極影響。

王毅還談到，阿富汗局勢變化給國際和地區反恐形勢帶來複雜影響，一些在阿富汗的國際恐怖分子正在策畫向鄰國流竄滲透；各方要加強邊境管控合作，及時抓捕消滅自阿潛入的恐怖團夥，確保地區安全穩定。王毅稱，要敦促塔利班堅決同所有極端恐怖勢力徹底切割，並採取有效措施予以約束打擊；同時，幫助阿富汗開展替代種植，共同消除本地區毒品來源。

王毅還說，“中方願同各方採取聯合行動，打擊本地區的跨國毒品犯罪。”