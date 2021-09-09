中國與英國在天津就氣候變化會談

據中國官方消息，中國氣候變化事務特使解振華近日與《聯合國氣候變化框架公約》第二十六次締約方會議（COP26）候任主席夏爾馬在天津舉行會談。雙方認為COP26應當推動大會完成《巴黎協定》實施細則後續談判，確保發達國家兌現到2020年每年1,000億美元的資金承諾，加大對發展中國家適應行動和能力的支持。路透社稱，英國對沙馬赴天津會晤中國氣候變化事務特使解振華的行程摘要，沒有列出會談期間達成任何新協議，但表示雙方討論了中國到2060年實現碳中和、在2030年前達到碳排放峰值以及減少煤炭使用的承諾。

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據路透社今天報道稱，中英在天津就氣候變化會談。中國氣候變化事務特使解振華近日與《聯合國氣候變化框架公約》第二十六次締約方會議（COP26）候任主席夏爾馬在天津舉行會談。雙方認為COP26應當推動大會完成《巴黎協定》實施細則後續談判，確保發達國家兌現到2020年每年1,000億美元的資金承諾，加大對發展中國家適應行動和能力的支持。

中國生態環境部引述中國表示，“中方已建立碳達峰碳中和工作領導小組，正在制定並將陸續發布落實力爭於2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和的‘1+N’政策體系”。據環境部官方微信刊登新聞稿 (here)稱，中英雙方就COP26總體安排及重點議題、全球氣候行動、中英氣候變化合作等重點問題進行了“坦誠、深入、建設性”的交流。

據路透社說，今年聯合國COP26氣候變化大會主席、英國的沙馬(Alok Sharma)周三表示，在11月的格拉斯哥峰會召開前，他最近幾天與中國進行了建設性的討論。

據該報道，英國對沙馬赴天津會晤中國氣候變化事務特使解振華的行程摘要，沒有列出會談期間達成任何新協議，但表示雙方討論了中國到2060年實現碳中和、在2030年前達到碳排放峰值以及減少煤炭使用的承諾。