欠款近12億！中國華爾街英語傳破產 已全面停業

受"雙減"（減少作業和減少補習）政策的衝擊，中國華爾街英語傳出將宣告破產，據說，其學費欠款高達人民幣12億元，在11個城市的39個學習中心已全部停止營業。

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據中國工商徵信平台“天眼查”的查詢結果，華爾街英語培訓中心（上海）有限公司因“通過登記的住所或者經營場所無法聯繫”而被上海市市場監督管理局列為經營異常；其旗下分公司也因同一原因被列入企業經營異常名錄。

根據央視財經的報導，華爾街英語欠款高達人民幣12億元的學費。學員的學費能否退還，目前華爾街英語沒有任何回應，而其中更複雜的是，有學員是貸款來培訓學習的，他們因而深陷“沒學上仍要背貸款”的尷尬境地。

根據不完全統計，截至8月14日，超過6000名學員涉及的合約金額共約人民幣4.8億元，其中最高一筆購課合約額高達人民幣151.8萬元。而這些學員中，52%的人是通過銀行或金融平台貸款的方式支付學費的，其中不乏中國銀保監會等五部委曾聯合發文禁止的大學生群體。

北京雲嘉律師事務所副主任趙佔領分析，即便華爾街英語未來進入破產清算，首先支付的是拖欠國家的稅款，然後支付拖欠員工的工資等。通常情況下，消費者作為債權人，能獲得的清償比率非常低，甚至可能完全清償不到。