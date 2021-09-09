毛澤東逝世四十五周年 官媒沉默

今年9月9日是毛澤東逝世四十五周年紀念日，中共官網及官媒並未發表紀念毛澤東的文章。而毛粉網站“紅歌會”發表了紀念文章和有關文藝演出活動。有內地學者總結，懷念毛澤東的往往是社會地位及收入偏低的“三低”人群，他們看不清過去，也看不明當下的形勢。

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據自由亞洲報道稱，今年中國紀念毛澤東逝世四十五周年 ，毛粉紀念官媒沉默。

9月9日是中共已故領導人毛澤東逝世45周年日。連日來，中國官方並未發表紀念毛澤東的文章，亦沒有相關活動。但崇拜毛澤東的人近日不斷發文懷念毛澤東或組織文藝活動，比如演出《東方紅》、《綉金匾》及《瀏陽河》等。

紅歌網本周一發表題為《紀念毛主席逝世45周年活動序幕，已經拉開》的文章，回顧毛澤東。稱“中國人民不能離開毛主席，毛主席至今依然守衛着華夏，依然在凝聚着黨心、民心和軍心”。該網還刊載多張演出活動的照片。

該報道稱，黨史網微博賬號本周一貼出一張毛澤東和一位少數民族的合照海報，近二十位少數民族圍在海報周圍。網文寫道，在中國歷史上，沒有一個人能像毛澤東那樣被56個民族的百姓共同愛戴，他被56個民族的百姓共同敬仰。有網民在評論區留言讚美毛澤東。不過，大部分網民並未就此表態。