騰訊和網易被約談後市值蒸發600億美元

騰訊和網易被約談後，股價大幅下挫，市值蒸發600億美元

9月9日，騰訊和網易股價大幅下挫，市值巨額縮水。周三，這兩家網絡遊戲公司遭中共監管機構約談，投資者擔心中共當局對戲行業的管控還將收緊，行業長期增長將受到打擊。

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9月9日，騰訊股價一度下跌6.7%，尾盤跌幅擴大，收跌8.5%，創7月以來最大跌幅；網易在香港上市的股票一度下跌7.7%，收盤重挫11%。騰訊和網易的股票在過去三個月分別下挫了18%和20%。

彭博9月9日報導，遊戲巨頭騰訊和網易的市值蒸發600多億美元。

《南華早報》周四援引知情人士消息報導稱，中共中宣部和出版署官員周三約談騰訊和網易的高管時，向他們披露了暫停遊戲審批的決定。《南華早報》還表示，目前還不清楚暫停會持續多久。

彭博報導稱，儘管中共官媒沒有提到暫停審批，但該消息加速了9月9日從上午開始的股票拋售潮。過去10個月以來，中共政府針對電商、網約車、校外輔導到社交媒體等多個行業展開了一系列監管行動，投資者已經成為驚弓之鳥。

業內分析人士稱，暫停新遊戲審批預示着中共監管政策的升級，這將直接影響遊戲開發商的錢包。這讓投資者想起2018年中共監管機構對遊戲公司採取的長達10個月的上市限制政策，該政策導致騰訊出現至少10年來首次利潤下降，市值一度蒸發約2000億美元。

全球市場情報公司Omdia駐上海的遊戲分析師Cui Chenyu擔心，暫停審批只是對遊戲行業更廣泛打擊的開始，且未來的打擊力度也令人擔憂，這肯定會對遊戲公司產生重大影響。

他還說，“今年上半年批準的新遊戲數量或能保障2021年的收入，但如果審批不迅速解凍，從明年年底開始將看到負面影響。”

上海市場研究公司AgencyChina的科技分析師Michael Norris表示，中共監管機構暫停審批所有新網絡遊戲的行動將對開發商業務的長期增長造成打擊。

他說，“看起來是對未成年人遊戲活動的家長式控制，可能會演變成對內容和變現模式的更廣泛限制。”

彭博報導稱，從叫停螞蟻集團本可能創紀錄的IPO開始，其後對阿里巴巴集團、騰訊支持的外賣巨頭美團和滴滴全球陸續展開調查，北京遏制互聯網巨頭的更廣泛行動已接近進入第11個月。