又一架滿載外國公民的包機飛離喀布爾抵達多哈

又一架滿載158名外國公民的包機周五從喀布爾機場飛抵多哈；美國白宮周五稱，包括21名美國公民和11名永久美國居民在內的32人經航空及陸路交通離開阿富汗。塔利班聲稱，已取消阿富汗新政府911就職典禮。

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法新社報道，周五降落在多哈機場的這架客機載有158名希望"逃離"阿富汗的外國人，包括美、德、法等各國人士。法國外交部證實，機上有49名法國人及其家屬。

周四一架運送外國僑民的國際航班包機飛離喀布爾，這是自8月30日美國和北約軍隊最終撤出阿富汗以來，首架從喀布爾機場起飛的國際航班。

兩次國際航班飛離喀布爾表明，在卡塔爾的努力斡旋之下，喀布爾機場有望重新開放商業飛行。塔利班8月15日佔領阿富汗首都，引發由美國主導的對12.4萬名外國人和處境危險的阿富汗人大撤離行動，機場常規業務一度關閉。

另據美國白宮周五宣布，包括21名美國公民和11名永久美國居民在內的32人，周五經航空及陸路交通離開阿富汗。

據國家安全委員會的發言人在一份聲明中表示，19 名美國公民乘坐卡塔爾航空公司的航班離開喀布爾，另外2名美國公民和11名美國永久居民則是通過陸路離開喀布爾，不過發言人霍恩 沒有具體說明這些美國人越過哪個邊界。霍恩對卡塔爾對美國公民撤離行動提供的援助表示“深切感謝”。

聲明稱：“今天的撤離表明，我們為美國公民提供了從不同地點離開阿富汗的明確又安全的選擇。”

國家安全委員會發言人還強調，一些目前仍留在阿富汗的美國公民選擇留在那裡，這是“他們的權利”。

美國國務院發言人波特周五表示，“大約有100名美國人留在阿富汗”，她並稱阿富汗的情況“非常不穩定”。

另據武裝組織塔利班文化委員會成員沙曼岡尼（Inamullah Samangani）周五表示，塔利班已取消臨時政府的就職典禮。

俄羅斯塔斯社報道，沙曼岡尼在推特發文表示："阿富汗新政府的就職儀式數日前已經取消"。他並稱，塔利班已公布部分內閣成員已經開始政務。不過沙曼岡尼並沒有特別進一步說明就職典禮日期。

此外，他並否認就職典禮擬定在9月11日舉行的傳聞，並說這是謠言。

此前多家外國媒體報導，塔利班打算在9月11日舉行阿富汗新政府就職典禮，俄羅斯、伊朗、中國、卡塔爾與巴基斯坦代表受邀出席就職典禮。