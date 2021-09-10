馬克龍及聯合國秘書長稱讚黎巴嫩新政府組成是"重要的一步"

黎巴嫩候任總理米卡提周五宣布組成新政府打破了近一年的政治僵局，聯合國秘書長及法國總統馬克龍都表示，"這是重要的一步"。

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法新社消息，法國總統馬克龍周五稱讚黎巴嫩新政府組成是"使國家走出深重危機重要的一步"。法國總統府愛麗舍宮周五在一份聲明中指出，黎巴嫩人民希望走出國家陷入的深重危機，而新政府組成是為走出危機所採取的緊急措施必不可少的一步。馬克龍並強調，黎巴嫩政界人士應遵守他們的承諾，以使改革措施得以實施，為國際社會援助黎巴嫩以及開創黎巴嫩未來進行必要的而準備。

聯合國秘書長古特雷斯周五也表示，新政府成立至關重要。他表示，曾與米卡提共事過，希望米卡提能夠團結各界力量，使黎巴嫩擺脫目前的困境。

黎巴嫩總統奧恩與米卡提在首都貝魯特簽署新政府組成法令，新政府包括24名成員。

米卡提向媒體表示，黎巴嫩的經濟形勢非常嚴峻，他將不遺餘力聯繫國際組織，獲取援助以確保國民基本需求。他承諾會全力以赴阻止黎巴嫩經濟崩潰，使國家重現繁榮。

現年65歲的米卡提，曾於2005年及2011年兩度出任黎巴嫩總理。去年8月，時任總理迪亞卜因貝魯特港口大爆炸，宣布政府總辭，成為看守政府。同年10月，哈里里獲授權組閣，因與奧恩有分歧，一直無法完成。今年7月哈里里宣布放棄組閣，米卡提被任命出任新總理。