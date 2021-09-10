馬雲低調現身視察蔬菜大棚引發揣測

深陷中國監管風暴中心的阿里巴巴集團創辦人馬雲現身的照片周五在媒體及網絡被公布後引起揣測。馬雲1日在浙江省平湖市現身，似乎在視察自家集團的幾個數位農業大棚。他這次現身距離5月10日公開露面，已將近4個月。

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中央社報道，馬雲現身的照片周五在媒體及網路被公布後，引起不少中國網友揣測。經對照發現，馬雲1日視察上述農業大棚後，阿里巴巴2日便宣布捐出人民幣1000億元，作為中共號召的"共同富裕"助力之用。兩者之間是否有關聯，受到注意。

有中國網友認為，這些照片應是最近所拍攝無誤，但為何會在監管風暴如火如荼的情況下披露，似有可能是刻意向外界報平安，也是藉此向官方表態支持農業發展，而非"執着於金融操作"。

綜合中國財經媒體電商報報導及網絡照片，馬雲1日以白色小帽、棗紅色T恤及淺灰色長褲的純休閑造型，視察一個大型的蔬菜棚，並與4、5名看似阿里巴巴的幹部及員工交談，神情顯得專註但不失輕鬆。

根據報導及網友對照，馬雲視察的幾個大型菜棚，似是阿里巴巴在浙江平湖自設的數位農業大棚。不過，阿里巴巴到目前為止，並未對馬雲的現蹤作出說明。

報導指出，馬雲上次公開露面是在5月10日的"阿里日"活動上。到9月1日再度現身，已相距近4個月。

阿里巴巴2日除宣布捐出1000億元助力"共同富裕"目標，還列出了10項具體行動，其中4項與農村相關，包括"助力農業產業化建設"。此外，京東、拼多多等中國大型電商，也已先後宣示為中共既定的發展農業及鄉村振興提供助力。