李光滿革命檄文延燒 大外宣指中南海應做反思

李光滿鼓吹一場摧枯拉朽刮骨療傷的革命即將到來，引起的驚愕和混亂至今難以過去，紐時報道稱，“中共官員和新聞媒體試圖平息事態，但沒有明確否認李光滿，也沒有刪除他的文章，這種做法讓困惑持續存在”，而親北京的多維網文章則直呼中南海應對此做反思。

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李文稱，“一場深刻的革命”即將到來，“這次變革將蕩滌一切塵埃，資本市場不再成為資本家一夜暴富的天堂，文化市場不再成為娘炮明星的天堂”。可是在胡錫進大膽批駁李光滿用誇張的語言，“背離了國家的大政方針，造成了誤導”之後，各界驚奇的是，兩人究竟誰代表官方的立場，引發一場有關中共黨內內鬥的的猜測。這一判斷基於這樣的推理：沒有“大人物”的支持，李光滿殺氣騰騰的文章不可能被中央級眾多網媒轉發，沒有“大人物”的支持，胡錫進單槍匹馬挑戰李光滿，也顯得不可思議，而且，連日來，胡錫進這位同樣被視為民族主義急先鋒的人物，受到了烏有之鄉等更左的勢力的連鎖攻擊。

那麼，到底是誰在背後支持這樣一場論戰？有分析猜測下令中央級官媒轉發的至少是中宣部部長層級，而且軍網也已轉發，可能中央軍委也牽涉其中，那麼，在這種情況下，似乎只有主管宣傳和意識形態的王滬寧才擁有這樣的權力，如果是王滬寧批示，應該得到習近平的首肯，事實上，李光滿的觀點，許多分析人士都同意，與習近平的想法很契合。

『紐約時報』在“習近平將把中國帶向何方？李光滿檄文走紅引猜測”寫道，李光滿的突然出名引發了一些猜測，有人認為黨內某位領導人為李光滿激烈檄文的推廣開了綠燈，但這個想法與習近平身邊的官員最近試圖讓民營企業家相信 政府仍重視他們的格外努力有衝突。該報指的可能是近來李克強劉鶴等人有關鼓勵民營企業發展的講話。

曾擔任中共黨刊『學習時報』副主編的鄧聿文也對紐約時報分析，更有可能的情況是，一名級別較低的宣傳官員把這篇文章宣傳為對受到指責的名人的公司的吸引眼球的攻擊，沒有預料到文章會引起如此強烈的反應。鄧聿文還舉出2018年一名名叫吳小平的中國博主發文稱私營經濟應該逐漸退場一文來佐證。

但是『北京之春』榮譽主編胡平則認為鄧聿文的分析“有明顯的錯誤”。“李光滿文章被幾大中央級網媒一齊轉載，不可能是較低級官員的意思，必定出自相當高級官員的指令。2018年吳小平一篇文章說私營企業應逐漸離場，並沒有被中央級媒體轉載，正相反，第二天經濟日報就發文高調反駁，而且被人民日報中青報轉載，和這次李光滿文章完全是不同待遇。”

那麼，胡錫進高調反駁李光滿又代表什麼呢？很有意思的是，被指大外宣的『多維網』10日發表一篇題為“追捧李光滿是重大失誤，中南海應做反思”的文章，該文指李光滿的文章“在權力授意之下，短時間內被大量重要官方媒體轉發，其不尋常的姿態即可便產生爆炸效應，向公眾錯誤地傳遞出該文即是官方全部意志的強烈訊號。”

文章稱，“這讓本應該也的確是漸進的、規範的改革，立刻充滿危險的氣味”，“令被改革的對象體認自己已被驅逐為‘敵人’，陷入被‘消滅’的恐慌當中”。文章認為，“追捧李光滿無疑是一記昏招，這是一次意識形態宣傳的‘火上澆油’……其現實影響和走向大概率將同相關決策者的預期背道而馳。”

那麼，“中南海應當為這樣的無謂失誤做出反思，因其實在算不得高明”“曾經的痛苦回憶去今不過40餘年，不能苛責與社會於此有過度敏感，對一些望文生義的強聯繫應給予理解，重要的是即使做全面細緻的解釋。”

其實，從胡錫進很快出面反擊李光滿來看，多數分析人士並不認為李光滿代表了官方的“全部意志”，官方至少有“兩個意志”。奇怪的是，在大權在握的習近平差不多耳提面命，動輒要全黨“兩個維護”，“四個相信”，“統一思想”，團結在以他為核心的黨中央的情形下，兩派仍然在激烈叫陣，這似乎意味着中共20大即將召開之際，黨內暗涌不斷。