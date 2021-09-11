911恐襲20周年：歐盟領導人稱與美國站在一起共同捍衛自由

911恐襲20周年，包括歐洲英國在內的世界各國領導人紛紛表態，"與美國站在一起捍衛自由"；法國總統馬克龍表示"不會遺忘歷史"；英國首相約翰遜表示，恐怖攻擊"無法離間以自由與民主為信念的國家"，聯合國秘書長古特雷斯向那些衝入大樓拯救生命的急救人員致以崇高的敬意。

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法新社消息，法國總統馬克龍周六在推特上寫道：“我們永遠不會忘記"，"我們將永遠為自由而戰”。馬克龍並發布了一段視頻，展現美國國旗飄揚在總統府愛麗舍宮前，兩旁是法國的紅白藍三色旗。

德國總理默克爾回憶起20年前“美國遭受襲擊的恐怖場面”，默克爾表示，雖然我們已經成功擊敗了恐怖主義，但我們還沒有實現所有的目標”。

歐盟委員會主席馮·德萊恩向911受害者和“冒着一切風險幫助他們的人”表示敬意。她在推特上寫道： “歐盟與美國站在一起，共同捍衛自由，反對散播仇恨。”

北約秘書長斯托爾滕貝格周六在布魯塞爾北約總部舉行的儀式上表示，20年前9月11日的襲擊代表了“人類最極端的邪惡”。他表示， “二十年前我們團結一致；而今天，當我們面臨一個更加危險的世界時，北美和歐洲更應該繼續在北約內部保持團結一致。只有團結起來會和平安全”。

英國在911恐襲20周年紀念日在奧運公園舉辦紀念活動，首相約翰遜預錄將在活動期間播放的談話說，基地組織在美國本土發動的攻擊，無法離間以自由與民主為信念的國家，也不能使我們放棄我們的價值，更不能使我們活在永久的恐懼當中。這座公園裡樹立這紀念雕像，是以倒塌的世貿中心雙子星大樓回收鋼材打造。

在恐怖襲擊摧毀紐約市世界貿易中心標誌性的雙子塔20周年紀念日，聯合國秘書長古特雷斯向那些衝入大樓拯救生命的急救人員致以崇高的敬意。

當天紐約有400名急救人員遇難，其中大多數是消防員。

古特雷斯在一份聲明中向那些在前往燃燒的雙子塔時將自己的生命置於危險之中的人們表示敬意。他說：“許多人做出了最後的犧牲，他們體現了恐怖主義試圖抹殺的人性和同情心。”

古特雷斯表示，2011年9月11日這一天“在全世界數以百萬計人的腦海中烙下烙印”。在“這一懦弱而令人髮指的”事件中，有來自大約 90 個國家的數千名受害者喪生，還有數千人受傷。

古特雷斯還回顧了國際社會20年前表達的聲援、團結和決心，他承諾聯合國將繼續聲援紐約市、美國人民以及世界各地的所有恐怖主義受害者。