國際原子能機構與伊朗達協議 獲准維修核設施監控設備

國際原子能機構周日與伊朗達協議，獲准維修核設施監控設備。原子能機構總幹事格羅西表示，機構與伊朗達成協議解決了雙方最緊迫的問題，為更廣泛的外交努力提供了時機。

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法新社消息，國際原子能機構總幹事格羅西在從德黑蘭訪問返回後，周日在維也納表示，聯合國機構的檢查人員將能夠訪問伊朗各個核設施檢查安置在那裡的監視設備，並確保這些設備運轉正常。

國際原子能機構日前指責，聯合國對伊朗核活動的監測任務遭到德黑蘭"嚴重破壞"。經雙方協商後周日宣布，允許原子能機構檢查人員為設在伊朗的監控設備進行維修保養。

伊朗與國際原子能機構發布共同聲明表示：原子能機構檢查人員獲准維修（位於伊朗境內的）指定設備並更換儲存硬盤，這些儲存硬盤由原子能機構與伊朗原子能組織共同封緘後，在伊朗保存。保存的方式和時間獲雙方同意。

原子能機構上周公布一份措詞強硬的報告，指美國拒絕解除對伊制裁後，伊朗自2月起限制原子能機構取得在伊朗境內拍攝到的即時監控畫面，導致聯合國監測任務受到嚴重破壞。

原子能機構總幹事格羅西周六親自前往德黑蘭，並於周日與伊朗原子能組織新任主席穆罕默德·伊斯拉米展開協商。

共同聲明指出，"雙方決定在相關層面上保持互動和會晤"，格羅西也計畫在"不久的將來"再度訪問德黑蘭。

格羅西周六短暫出訪伊朗，旨在緩解德黑蘭與西方國家的僵局，以避免恢復伊朗核協議的談判宣告破局。

根據伊朗與各大國簽訂的2015年核協議，德黑蘭同意限縮核活動，以換取解除制裁。

美國前總統特朗普2018年單方面退出協議，並再度祭出嚴厲的經濟制裁；伊朗則自2019年起以違反協議多項核心限制回應。拜登政府則主張，應恢復外交以挽救協議。