"燦都"強颱風將為上海帶來嚴重風雨　浙江提升防風應急響應

超強颱風"燦都"已減弱為強颱風，預料會橫過東海。中國中央氣象台發布颱風橙色預警，預料"燦都"周一早至中午在浙江舟山到象山一帶沿海登陸，也可能擦過舟山近海進入杭州灣。台灣的超強颱風璨樹陸警已解除，全台灣災情368件無傷亡，累計超過8萬戶停電，已全數複電。

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浙江省將防颱風應急響應提升至Ⅰ級，寧波、舟山、台州等地已宣布中小學、幼兒園和培訓機構停課，杭州機場周一早上11時後的所有離港航班取消。

上海市防汛指揮部預料，"燦都"會為上海帶來嚴重的風雨影響，全市中小學及幼兒園，周一下午和周二全日停課。各公園、室外旅遊景點、遊樂場所，明日及後日一律閉園。法新社報道，上海機場航班也將取消。

而台灣的中央災害應變中心周日晚表示，超強颱風璨樹陸警解除，全台灣災情368件無傷亡，颱風襲台累計超過8萬戶停電 已全數複電。

中央社消息，颱風璨樹逐漸遠離，台灣的中央災害應變中心周日晚表示，陸上颱風警報已於晚間8時30分解除，統計全台灣颱風災情共計368件、未釀傷亡。

受颱風璨樹影響，累計全台共8萬2317戶停電，出動2700人次搶修，已於周日晚間8時35分全數複電；後續風雨仍可能導致零星停電事故，台電人員將持續待命準備。