習近平六百日不出國門引猜測

海外輿論注意到，中國國家主席習近平至今已1年7個月又20幾天未出國門 一步，彭博社報道說，這創下了20國集團領袖的最長記錄 ! 習近平不太願意出訪，可能對於改善中國與西方等國家關係構成障礙？還有觀察人士注意到，不出國門也罷，當局近來也不太讓外國官員進入北京訪問。如此“閉關自守”，也引發許多疑問。

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習近平最後一個出訪國是緬甸，時間是2020年1月18日，回國五天後武漢封城。彭博社報道，習近平今年十幾場國際會議都是透過視訊方式參與，包括剛剛閉幕的金磚五國峰會。與全球一些國家領袖通過近60通電話，包括與俄羅斯總統普京、德國總理默克爾，法國總統馬克龍。當然，最新一通電話是美國總統拜登打來的，這是七個月以來兩人之間的首通電話。

有人注意到習近平最後一次出國的時間點，正是武漢疫情嚴重泛濫的關鍵時刻，但當局採取了隱瞞策略，直到捂不住了才承認新冠疫情已“人傳人”，被指造成全球性對疫情嚴重誤判。武漢封城，全球大嘩，習近平後來在很長一段時間似乎一直忙於應付被國際指責的局面。去年9月8日，習近平宣布中國抗疫取得重大勝利，但是中國繼續執行“嚴防死守”政策。

外界自然猜測可能由於中國採取完全消滅新冠病例的策略所致，導致習近平 不願踏出國門一步？相關報道說，習近平這樣做不太有利於改善對外關係，因為中國因此少了在重要國際活動期間讓領袖面對面會晤的機會，這類做法有助於化解緊張關係。這也使得外界日益擔憂可能開始產生負面外交後果，習近平如果也不出席10月底在意大利羅馬舉行的G20峰會，可能會錯失與拜登總統舉行首次會談的機會，另外英國召開的聯合國氣候峰會也很重要，中國作為全球第一大污染國，其領袖不與會大會難以取得重大進展。

習近平不願出國門可能與防疫有關，但分析也指可能同時也與新冠疫情爆發以來中國與外部世界尤其與西方國家關係惡化有重大關係？與美國自不待言，在貿易、人權、高科技等各個領域都很僵。習近平不出國的這一年多里，也正是新疆維吾爾人權問題遭國際人權組織大量揭發，而香港逐漸喪失一國兩制的時候。因此，中國不僅與美國關係惡化到無以復加，即便是歐盟，也開始把中國當作制度性對手。去年12月底習近平與歐盟領袖通過視頻峰會，終於把談了七年毫無結果的『中歐投資協定』定了下來，來年三月，歐盟因新疆問題制裁幾名地方官員，北京發起強烈反制，這一結果導致習近平切望歐洲議會批准該『中歐投資協定』，尤其通過此拉攏歐盟、分化歐美的戰略泡湯。

中國為了華為公司財務長孟晚舟與加拿大翻臉，北京任意抓了兩個加拿大人報復也沒有讓加拿大屈服；澳大利亞因為呼籲調查新冠病毒起源，結果與北京的關係落入深淵，但是北京對澳大利亞的一些報復性經濟制裁似乎也沒有產生太大作用，澳大利亞鐵礦價格、煤炭價格瘋漲，中國似乎還無法不要。

其實，一些觀察人士注意到，習近平不光光“足不出國“，中國政府也不太讓外國官員來首都北京訪問，比如王毅外長3月在廣西與俄羅斯外長拉夫羅夫會談，四月，新加坡、馬來西亞、印尼及菲律賓與韓國外長訪華，北京安排王毅與他們在福建南平會見，美國總統氣候代表克里4月訪問中國，只能去上海與解振華會面，韓正副總理在北京與克里視訊見面；7月美國國務院二號人物舍曼訪問中國，也只能在天津與中國官員會面；克里九月初再訪中國，也讓他去了天津與王毅會面，楊潔篪，韓正在北京與克里“視頻見面”。

外界猜測北京這樣做到底是為了什麼，是為了嚴防病毒傳染住在中南海的習近平？但也有分析指，中共20大臨近，習近平忙於自我接班，需要內部搞定的事情太多了，顧不上外事了。時事觀察人士林保華則認為，習近平“閉關鎖人”除了害怕病毒，應該還有黨內鬥爭危及他的安全，這從今年7月習近平換掉中南海警衛局局長，並且不是屆臨退休的連換幾位司令一級高層將領可見，其中西部戰區司令部兩個月就換人，更不尋常。

北京似乎對外界好奇習近平“缺席”做出了某種回應，新華社9月4日通稿轉發“央視新聞客戶端”的大作『習近平的八月』，文章開頭用圖片概括習近平八月份的主要活動：簽署主席令，觀看『團結奮鬥新征程』文藝晚會，2篇重要文章，書面致辭一次，1次題詞，6次致信致電，2次回信，河北承德考察，召開重要會議，1次會見，任免駐外大使，8次電話外交。官媒列舉得這麼仔細，意在凸顯習主席“日理萬機”，

結論似乎真的是：習近平顧不上出國了。