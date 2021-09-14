習近平拒絕與拜登面對面會談

上周美國總統拜登與中國國家主席習近平通電話有一個重要的細節剛剛披露出來，根據英國『金融時報』報道，拜登提議舉行二人峰會，與習近平面對面會晤，但遭到習近平拒絕。

廣告 繼續瀏覽後續

美中領導人上周四舉行七個月以來首次通話，中方報道特意強調電話是拜登主動打去的。

金融時報援引知情人士，習近平不接受拜登的提議，並強調華盛頓對北京不應採取那麼強硬的語氣。

路透社就上述報道詢問白宮，後者沒有立即予以置評，但一個消息來源證實，金融時報的消息是準確的。

消息來源說，“習近平好像暗示，美國首先應該改善講話的語氣和兩國關係的氣氛”。

中國駐美大使館沒有立即對此報道作出評論。

根據金融時報上周報道，上次通話是拜登主動要求通話，因為美國官員認為“中國底層級的官員不打算進行嚴肅實質的對話”，他們只生硬讀稿，只為了大內宣。

白宮一名官員對法新社表示，“美中外交僵局已到了難以支撐，潛在危險很大的地步。”“我們支持激烈的競爭，但我們不希望這一競爭蛻變為衝突。”

因此，拜登打電話的目的是建立預防機制，強化管控。使得“負責任地處理”雙邊關係，“競爭而不尋求衝突”，“使得美中之間達致真正穩定的處境。”其實，這與拜登上台以來表達的對華戰略並無二致。

中國官媒報道那次通話時稱，習近平在與拜登通話時表示： “中美分別是最大的發展中國家和最大的發達國家，中美能否處理好彼此關係，攸關世界前途命運，是兩國必須回答好的世紀之問”。

根據中方通稿，習近平還補充，“中美關係不是一道是否搞好的選擇題，而是一道如何搞好的必答題”，官媒解釋習近平這是在表達不滿，暗示拜登沒有在搞好雙邊關係上邁出大步？