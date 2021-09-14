英國建議50歲以上追加第3劑疫苗 約翰遜籲更多人接種疫苗應對秋冬疫情

英國官員周二表示，疫苗挽救超過11萬2000人的生命，避免了2400萬人染疫，建議所有體弱民眾、第一線醫護人員和50歲以上民眾，應該追加施打第3劑疫苗。約翰遜籲更多人接種疫苗應對秋冬疫情。英國政府評估：從開始接種疫苗起，英國約有2400萬人免於染疫、11萬2000人免於身亡。

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法新社報導，英國疫苗接種和免疫聯合委員會建議，在接種第2劑疫苗6個月後，追加接種第3劑，為英國的全面追加接種計畫鋪路。英國是全球新冠病毒COVID-19死亡人數最高的國家之一。

英格蘭副首席醫療官範-塔姆（Jonathan Van-Tam）表示："根據最新評估，從開始施打疫苗起，英國大概有2400萬人免於染疫、11萬2000人免於身亡，所以這項計畫至今為止非常成功"。

英國首相約翰遜及其他官員都警告，防疫戰爭尚未結束，預料之後將公布對抗今年冬天疫情的對策。

英國官方統計，有13萬4000人死於新冠病毒(COVID-19），超過700萬人染疫，至今4400萬人完成接種，16歲以上接種率高達81%。英國政府此前也表示，將為12至15歲青少年接種疫苗。

疫苗接種和免疫聯合委員會建議年長體弱者應該優先施打第3劑，可能從9月開始追加施打，最好使用輝瑞大藥廠疫苗作為第3劑。英國4月又採購了6000萬劑輝瑞疫苗作為追加劑。

衛生大臣賈維德則表示，政府很有可能會強制規定英格蘭地區的第一線醫護人員和社工，都必須施打新冠疫苗。

另外，英國首相約翰遜周二表示，雖然新冠病毒的確診仍不斷上升，但英國已有超過80%16歲以上的人完成接種兩劑疫苗，90%的成人已有新冠病毒抗體，能夠更好應對新冠病毒。

約翰遜表示，目前實行的"A計畫"是繼續呼籲更多民眾接種疫苗，要求民眾戴口罩、洗手及檢測，他表示，仍有5百萬人應該接種疫苗。

約翰遜表示，已經準備好"B計畫"作為後備方案，包括疫苗護照、強制戴口罩及家居工作，以應對秋冬季節的新冠疫情。