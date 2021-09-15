恆大評級遭降至“CC” 流動性似已枯竭或面臨折價出售

標普全球評級周三下調中國恆大集團及其子公司評級至“CC”，因為該公司的流動性似乎已枯竭。據標普在一份報告中稱，“中國恆大集團的流動性和融資渠道正在嚴重萎縮，這表現在銷售額大幅下滑、現金餘額下降、以及持續使用實體房產結算等方面。”

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據路透社今天報道稱，標普將中國恆大及其子公司的評級下調至“CC”，指因其流動性似已枯竭。

據法國外貿銀行稱，中國恆大引發系統性風險料可避免，或迫於以折價出售資產。

據法國外貿銀行(Natixis)周三發表報告稱，市場關注中國恆大的陷落會否引發骨牌效應及帶來系統性風險，該行的看法是，由於2022年即將召開五年一度的黨代表大會，因此系統性風險應該會避免。

然而，該行預期，未來恆大的債務危機可能會像滾雪球一樣繼續下去，而經濟增長可能無法像過去一樣填補損失。因此最可能的情況是：恆大可能被迫以折價出售資產，但鑒於公司規模龐大，尋找“白武士”也是一項挑戰。

據法國外貿銀行報告指出，在嚴格的監管環境下，中國房企正面臨三難境地：借貸限制意味着房企很難獲得資金為債務再融資，即使以折扣促銷和快速周轉，但價格下限使得出售庫存換取現金並不容易；銀行的按揭額度有限，購房者需要經歷嚴格而漫長的審核過程才能獲得貸款，這可能會使購房需求減弱；對房企來說，這意味着利潤和還款的雙重壓力。

報告指出，更重要的是，監管規定對房企高度依賴預售的問題也有所關注。房地產投資中預售的比例從2015年的39%增加到2021年7月的54%，表明快速周轉在業務運營中的重要性上升。

路透社說，至於針對預售、槓桿和流動性的“三條紅線”，截至今年上半年，64%的房地產開發商無法滿足與預售相關的規定，這一數字也遠高於其他兩個指標。其中，民營房企面臨的壓力最大，表現最好的是央企，其次是地方國企。從數據上看，在央企中能夠滿足全部政策要求的企業比例達到64%，地方國企達到26%，相比之下民營房企合規比例僅佔18%。因此，法國外貿銀行預計更多小型民營房企難以戰勝監管收緊和利潤下降的挑戰，尤其是槓桿較高的企業。