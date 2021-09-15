抖音涉嫌密送西方個資 歐盟監管祭查

中國字節跳動旗下的短視頻分享應用TikTok在歐盟的主要數據隱私監管機構已針對該平台啟動兩項調查，涉及兒童個人數據的處理和向中國轉移個人數據。調查聚焦涉及“18歲以下用戶平台設置背景下的個人數據處理，以及13歲以下用戶的年齡驗證措施”；以及將側重於TikTok向中國轉移個人數據，以及該公司在向歐盟外國家轉移個人數據時是否遵守了歐盟數據法。

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據路透社今天報道稱，抖音TikTok的主要歐盟監管機構開啟兩項數據隱私調查。愛爾蘭的數據保護委員會獲准可開出最高達全球營收4%的罰金。愛爾蘭是許多世界頂級互聯網公司的區域總部所在地，因此該委員會成為這些公司在歐盟的主要監管機構。

報道稱，TikTok遭批評未能妥善保護兒童，讓他們看到隱藏廣告與不當內容。TikTok在8月宣布對青少年進行更嚴格的隱私保護控制，尋求解決關於未能保護兒童免受隱藏廣告和不當內容影響的批評。

數據保護委員會在一份聲明中說，第一項調查涉及“18歲以下用戶平台設置背景下的個人數據處理，以及13歲以下用戶的年齡驗證措施”。聲明說，第二項調查將側重於TikTok向中國轉移個人數據，以及該公司在向歐盟外國家轉移個人數據時是否遵守了歐盟數據法。

該委員會本月早些時候根據歐盟2018年《通用數據保護條例》，對Facebook的WhatsApp開出創紀錄的2.25億歐元(2.6564億美元)罰單。