北京一家法院在“米兔”(MeToo)侵權案中做出對女方原告不利的裁決，讓這個女性維權運動遭受了一次打擊。北京海淀人民法院星期二晚間公布的判決說，原告周曉璇未能滿足聲稱她工作單位的上級朱軍對她進行了性騷擾的舉證責任。

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周曉璇是中國“米兔”（MeToo）運動的代表人物，也是前央視的實習生。她在2018年公開指控央視知名主持人朱軍對她進行性騷擾。與此同時，中國幾十名女性開始公開講述過去遭受的性騷擾或性侵犯的經歷。

“米兔”運動隨後基本被當局關閉，活動人士發現他們的網上貼文遭到檢查並在試圖舉行抗議活動時面臨當局的壓力。但周曉璇選擇繼續發聲。

周曉璇星期二下午在法院外面對記者說，“無論我們輸贏，我都十分感謝每個人，我對過去三年來的經歷感到十分榮幸。”她講話時身份不明的男女上前試圖把她推開。

一名女性高喊“疫情安全”，試圖阻止周曉璇講話；一名男子同時問及她單獨講話是否妥當。

一名試圖舉起“團結一致”標語的女性很快被警察圍住，把標語從她手中搶走。她後來說警方要她出示身份證號碼。

周曉璇起訴朱軍前，朱軍已經起訴了她。她指控朱軍2014年強吻了她，要求朱軍公開道歉，並賠償5萬元人民幣的損失費。朱軍對指控加以否認。

儘管“米兔”運動不再有抗議或動用律師來幫助受害人採取法律行動，有些人還在努力讓性暴力的受害者獲得司法公正。

近幾個星期發生的一系列的性侵犯和強姦指控引發了全國的關注。最知名的是阿里巴巴公司一名前僱員對兩名男子提出的性侵犯指控。加拿大籍歌手吳亦凡也因涉嫌強姦在北京遭到逮捕。

“女權之聲”（Feminist Voices）創始人呂頻說，“這些事件無疑是‘米兔’運動的一部分，”“沒有‘米兔’，無法想象此類事情會出現。”