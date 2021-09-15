習近平敦促共產黨要全面領導

據中國官方媒體新華社透露，明天出版的最新一期黨刊“求是”雜誌，發表習近平的文章，習近平要求黨的領導必須體現到經濟、政治、文化、社會、生態文明建設和國防軍隊、祖國統一、外交工作、黨的建設等各方面。

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據中央社今天報道說，習近平說黨的領導須體現在經濟建設等方面。在眾多監管行動後，中共總書記習近平在求是雜誌發表文章說，黨的領導必須體現到經濟、政治、文化、社會、生態文明建設和國防軍隊、祖國統一、外交工作、黨的建設等各方面。習近平還說，中共領導是中國政治穩定、經濟發展、民族團結、社會穩定的根本點，絕對不能有絲毫動搖，且“必須理直氣壯、旗幟鮮明”。

據新華社消息說，習近平將在16日出版的中共最新一期黨刊求是雜誌，以“毫不動搖堅持和加強黨的全面領導”為題發表文章，作上述宣示。

習近平說，中國最大的國情就是中國共產黨的領導，歷史和人民選擇了中國共產黨。中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵，是中國特色社會主義制度的最大優勢。而治國理政的本根，就是中國共產黨的領導和中國社會主義制度。在這一點上“必須理直氣壯、旗幟鮮明”。他指出，中國共產黨是執政黨，是中國特色社會主義事業的領導核心，處在“總攬全局、協調各方”的地位。黨政軍民學，東西南北中，黨是領導一切的，是最高的政治領導力量。堅持中國共產黨這一堅強領導核心，是“中華民族的命運所系”。

習近平又說，堅持和加強黨的全面領導，關係黨和國家前途命運，全部事業都建立在這個基礎之上，都根植於這個最本質特徵和最大優勢。“為什麼中國能保持長期穩定，沒有亂？根本的一條就是始終堅持共產黨領導。黨的領導是黨和國家事業不斷發展的‘定海神針’。”習近平提到，黨的領導制度是中國的根本領導制度。黨的領導是做好黨和國家各項工作的根本保證，是中國政治穩定、經濟發展、民族團結、社會穩定的根本點，絕對不能有絲毫動搖。

習近平表示，加強黨對一切工作的領導的要求不是空洞的、抽象的，要在各方面各環節落實和體現。必須是全面的、系統的、整體的，必須體現到經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設和國防軍隊、國家統一、外交工作、黨的建設等各方面。

習近平說，哪個領域、哪個方面、哪個環節缺失了，弱化了，都會削弱黨的力量，損害黨和國家事業。

中央社說，據習近平指出，黨領導人民治國理政，最重要的就是處理好各種複雜的政治關係，始終保持黨和國家事業發展的“正確政治方向”。新的征程上，必須堅持黨的全面領導，不斷完善黨的領導，充分發揮黨“總攬全局、協調各方”的領導核心作用。