習近平要求中共幹部不當“好好先生”

中共官媒人民日報13日刊登一則評論引述習近平表示，中共黨員不該當“好好先生”，表面上圓滑，實際是怕自己利益受影響。“在消極腐敗現象面前當好人，在黨和人民面前就當不成好人”。

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據中央社報道稱，人民日報一篇評論引述習近平講話，要求中共幹部勿當“好好先生”。這篇評論引述的是習近平9月1日在中共中央黨校中青年幹部培訓班開班式上的談話。習近平當天在會中還告訴幹部，中國的風險挑戰明顯增多，總想過太平日子、不想鬥爭是不切實際的。要丟掉幻想、勇於鬥爭。

人民日報13日在第4版刊登一則評論引述習近平稱，“對共產黨人來說，‘好好先生’並不是真正的好人”。指“好好先生”大行其道，人心就會渙散，邪氣會滋長。文章又引述習近平稱：“在消極腐敗現象面前當好人，在黨和人民面前就當不成好人”。文章強調，“堅持原則是共產黨人的重要品格，是衡量一個幹部是否稱職的重要標準。在立場問題上含糊、在原則問題上退讓，就是對黨和人民不負責任。”

該報道稱，外媒分析，目前尚不清楚上述相關論述是否指向什麼具體事件，但可能表明官方對基層幹部的表現不滿。

據中央社，河南省7月大雨成災，省會鄭州市的地鐵嚴重進水，乘客遭滅頂，導致14人死亡。中國國務院總理李克強8月赴河南視察時，強調將追究失職瀆職行為。7月南京等地相繼出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，管理疫情源頭祿口機場的東部機場集團董事長馮軍、總經理徐勇事後都遭免職。而據中共中央紀律檢查委員會統計，7月起各地在疫情中已對近100名中共黨員追責。