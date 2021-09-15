英國議會禁足中國大使 北京批懦夫

英國國會以反擊北京制裁為由，14日起禁止中國駐英大使鄭澤光進入國會大廈。中國駐英國大使館為此發布新聞稿，批評這是短視、魯莽、懦夫之舉，“我們予以鄙視和強烈譴責。”

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據自由亞洲報道稱，中國官方總說“來而不往非禮也”，英國國會近來就以這個原則，拒絕接待中國駐英大使鄭澤光。路透社14日報導，考量到英國有多名國會議員遭北京制裁，英國上、下議院議長聯手禁止鄭澤光進入英國議會所在地的威斯敏斯特宮（Palace of Westminster）、發表談話。

英國議會跨黨派中國事務小組（All Party Parliamentary China Group）主席格雷厄姆（Richard Graham）原本已邀請鄭澤光參加在威斯敏斯特宮內舉行的一場活動，並發表講話，英國《每日電訊報》報導相關消息後，引發英國國會各界討論。據路透社指出，英國國會最後決定對鄭澤光關上大門，是因為北京對關注新疆侵犯人權行為的英國議員祭出制裁所致。

路透社說，說，在英國下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）和上議院議長麥克福爾（John McFall）聯手出面下、阻止鄭澤光在議會活動中的發言。麥克福爾的發言人表示：“兩院議長一致認為，考慮到目前中國對英國國會議員的制裁，跨黨派中國事務小組這次的會議應該到其他地方舉辦。”

英國多位議員關注新疆維吾爾人權問題，尖銳批評北京。今年3月，北京對5位英國下議院保守黨的議員制裁，包括了史密斯（Sir Iain Duncan Smith），他曾經是英國保守黨黨魁，在卡梅倫擔任首相期間出任英國工作與養老金事務大臣、加尼（Nusrat Ghani）、勒頓（Tim Loughton）、圖根哈特（Tom Tugendhat）與奧布萊恩（Neil O\'Brien）。北京還制裁了英國上議院兩位成員，肯尼迪男爵夫人（Baroness Kennedy）與奧爾頓勳爵（Lord Alton）。

北京禁止上述人員進入中國、香港和澳門，還凍結他們在中國的財產，中國公民和機構也禁止與他們做生意。

就英國國會以反擊北京制裁為由，14日起禁止中國駐英大使鄭澤光進入國會大廈。據中央社說，中國駐英國大使館為此發布新聞稿，批評這是短視、魯莽、懦夫之舉，“我們予以鄙視和強烈譴責。”據這份新聞稿宣稱，英國議會這一決定反映了英方一些人的狹隘心理，“是短視之舉、魯莽之舉、懦夫之舉。我們予以鄙視和強烈譴責”。

該新聞稿稱，中方今年3月對英國個別“反華議員”實施的制裁，是針對有關議員“惡意傳播涉疆謊言和虛假訊息、英方借口涉疆問題單方面制裁中方人員和機構作出的必要反應，完全正當合理”。新聞稿說，在涉及中國核心利益的問題上，中方從來堅決反制，絕不姑息。“我們的立場堅定不移，豈是英方此類雕蟲小技所能撼動？”

新聞稿最後強調，英國議會不顧中英兩國人民根本利益和國際禮儀，以禁止中國大使應邀赴議會參加活動作為報復，這一做法是完全錯誤的，也是註定要失敗的。“我們奉勸英國議會一些人收起這套政治把戲，否則只能是搬起石頭砸自己的腳。”

中國3月對英國總計10名個人及4所機構宣布制裁，理由是相關個人與機構散布關於新疆人權侵害事件的“虛假訊息”。遭制裁的議員包括前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）、英國國會外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）、甘尼（Nus Ghani）、勞頓（Tim Loughton）、歐布萊恩（Neil O\'Brien）等力主就新疆議題對中國發動制裁的保守黨員。

中央社說，鄭澤光原受邀於15日出席英國國會跨黨派中國小組（All Party Parliamentary China Group）及中英貿易協會（China–Britain Business Council）在國會大廈舉行的招待會。由於遭北京制裁的議員群起強力反對、不願言論自由殿堂成為集權政府發聲平台，英國下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）及上議院議長麥福男爵（McFall of Alcluith）14日表示，將禁止鄭澤光進入國會大廈。