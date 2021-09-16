上合明開峰會商討阿富汗問題 習近平視頻出席

阿富汗變天後，各界關注中國對“塔利班”（Taliban）政權的態度。中國外交部表示，中國國家主席習近平17日將在北京透過視訊出席上海合作組織會議，商討阿富汗問題。阿富汗變天前，上合會成員國也曾數度召開外長會議商討對策，但成員國間意見分歧。中國已經顯示對塔利班政權新變化，首次稱呼臨時政府。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道稱，中國國家主席習近平將出席上合組織峰會，商討阿富汗問題。

據中國外交部網站16日上午以發言人華春瑩的名義發布通稿指，習近平應塔吉克斯坦總統拉赫蒙（Emomali Rakhmon）邀請，將視訊出席上海合作組織成員國元首理事會第21次會議、上海合作組織和集體安全條約組織成員國領導人阿富汗問題聯合峰會。

阿富汗變天前，上合會成員國也曾數度召開外長會議商討對策，但成員國間意見分歧。

上海合作組織（SCO）由中國在2001年主導成立，處理中亞安全議題的區域組織，成員包括俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦和印度；另有觀察員蒙古國、白俄羅斯、伊朗和阿富汗。

據中央社說，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發後，習近平都是透過視訊與參加國際會議。外媒報導，習近平已超過600天未踏出國門，他最近一次出訪是2020年1月18日訪問緬甸，回國後5天，首現疫情的武漢便封城。即便沒出國，習近平近期在國內仍行程緊湊。他13日起在陝西榆林視察企業、學校，以及楊家溝和綏德2個與父母關係密切的黨史基地。緊接着，他於15日出席在陝西西安舉行的第14屆中國全運會開幕式。