中國拒絕德國軍艦訪問上海

據德國N-TV電視台報道，德國派出“巴伐利亞”號護衛艦前往印度太平洋，以便在南中國海衝突中打出信號。為了不趕跑北京，軍艦計畫在上海停靠。但經過一番思考後，中國拒絕了德國軍艦的訪問。

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德國政府計畫的“巴伐利亞號”護衛艦對中國的訪問，本是一個友好姿態，但因北京的反對而失敗。德國駐柏林外交部發言人周三表示：“經過一段時間的思考後，中國決定，不希望德國巴伐利亞號護衛艦訪問該港口。我們已獲悉這一消息。”

這艘載有232名士兵的護衛艦於8月2日離開德國威廉港，前往印度太平洋地區。德國政府在四月宣布，將加強其在亞洲的安全政策參與，最重要的是與日本進行更密切的協調。但國防部宣布的目標——“基於規則的秩序，自由的海上航線和多邊主義”——應該通過一個對中國的友好姿態，也就是通過軍艦訪問中國，結合到一起。但這一訪問現在因中國的拒絕而泡湯。

中國和其他鄰國在南海存在領土衝突。北京聲稱擁有南海的80%。這片海域擁有豐富的自然資源，重要的航線都穿過這片海洋。越南，菲律賓，台灣，文萊和馬來西亞也對該海域提出領土要求。2016年，海牙國際仲裁院駁回了中國的訴求。但北京無視判決。

1996年開始服役的巴伐利亞號全長139米，屬於勃蘭登堡級。德國擁有四艘這種類型的軍艦，所有這些軍艦都在1990年代開始服役。它們是德國海軍中較老的護衛艦之一，主要用於狩獵潛艇