中國3太空人離開天和核心艙 明返回地球

中國載人飛船神舟十二號，在2021年9月16日上午8時56分，與天和核心艙成功實施分離，3名航天員聶海勝、劉伯明及湯洪波，將在明日返回地球，預計於內蒙古東風着陸場降落 。

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據星島日報今天報道稱，中國神舟十二號與天和核心艙成功分離，3太空人明日返回地球。

據中國載人航天工程辦公室表示，分離前3名航天員乘組在地面科技人員的配合下，已完成空間站組合體狀態設置、實驗數據整理下傳、留軌物資清理轉運等撤離前工作。

在下午1時許，神舟12號與太空站完成繞飛及徑向交會試驗，成功驗證徑向交會技術，為後續載人飛行任務奠定重要技術基礎。

該報道稱，3名航天員，聶海勝、劉伯明及湯洪波，在太空站駐留已經90日，刷新了中國航天員單次飛行任務太空駐留時間的紀錄。