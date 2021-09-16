中方正式提出申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）

中國9月16日正式提出要加入”全面與進步跨太平洋夥伴關係協定“（CPTPP）的申請書。9月16日，中國商務部部長王文濤向《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）保存方新西蘭貿易與出口增長部長奧康納提交了中國正式申請加入CPTPP的書面信函。

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中國9月16日正式提出要加入”全面與進步跨太平洋夥伴關係協定“（CPTPP）的申請書。9月16日，中國商務部部長王文濤向《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）保存方新西蘭貿易與出口增長部長奧康納提交了中國正式申請加入CPTPP的書面信函。

日媒報導，全面與進步跨太平洋夥伴關係協定CPTPP輪值主席國日本政府認為，有必要觀察中國是否能遵守全面與進步跨太平洋夥伴關係協定CPTPP的高標準規則，對於中國的加入持慎重的立場。

日本電視台新聞網（NNN）報導，有關全面與進步跨太平洋夥伴關係協定CPTPP，今年日本是全面與進步跨太平洋夥伴關係協定CPTPP委員會的主席國，但日本政府認為有必要觀察中國是否能遵守全面與進步跨太平洋夥伴關係協定CPTPP的高標準規則，對於中國的加入持慎重的立場。

今後，日本政府將面臨是否開始進行中國加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定CPTPP的談判手續。簽署這個協定（CPTPP）的11個國家2019年1月19日在東京舉行了該協定生效以來的首次部長級會議。

2018年12月30日，日本、加拿大、澳大利亞、智利、新西蘭、新加坡、文萊、馬來西亞、越南、墨西哥和秘魯等11個國家簽署的CPTPP正式生效。

2017年1月，美國退出跨太平洋夥伴關係協定（TPP）。參與TPP談判的其他11國對原協定作出修改，形成CPTPP。CPTPP覆蓋4.98億人口，簽署國的國內生產總值之和佔全球經濟總量的13%。

根據這份協定，簽署國將撤銷或削減工業品和農產品的關稅，在貿易和投資領域提供便利措施。另外，各國還將合作降低手機國際漫遊資費，取消跨境數據交換限制，共同制訂禁止網絡交易詐騙行為的法令等。