乘核潛艇議題熱勁 澳大利亞今向世貿狀告中國

澳大利亞政府周四表示，在與中國的直接談判失敗後，澳大利亞已要求世界貿易組織（WTO）對北京對澳大利亞葡萄酒徵收的關稅進行干預。澳大利亞已經就其大麥出口的關稅問題向世貿組織提出申訴，並且正在挑戰對一系列其他產品的制裁。堪培拉認為這些制裁相當於一種 "經濟脅迫"。中國方面也向世貿組織提出申訴，反對澳大利亞對某些產品徵收關稅，包括火車車輪、風力渦輪機或不鏽鋼水槽。

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據法新社今天報道稱，澳大利亞於6月在世貿組織對中國提出申訴，試圖取消關稅。中國課關稅，幾乎造成澳大利亞葡萄酒的最大出口市場閉關。

據貿易部長丹-特漢Dan Tehan在宣布這一決定時說，"我們將繼續支持澳大利亞出口商的權利，"根據官方數據，課收關稅，幾乎消滅了澳大利亞葡萄酒對中國的銷售，價值約11億澳元（8.4億美元）。據丹-特漢Tehan說："澳大利亞仍然準備通過與中國的直接談判解決這一問題。”

澳大利亞已經就其大麥出口的關稅問題向世貿組織提出申訴，並且正在挑戰對一系列其他產品的制裁。堪培拉認為這些制裁相當於一種 "經濟脅迫"。

澳大利亞的許多人認為，這些措施主要是對拒絕中國在被澳大利亞認為是戰略性部門投資的報復，以及對澳大利亞要求調查2019年底開始在中國爆發的冠狀肺炎病毒的起源的報復。

中國方面也向世貿組織提出申訴，反對澳大利亞對某些產品徵收關稅，包括火車車輪、風力渦輪機或不鏽鋼水槽。

這一決定是在澳大利亞剛剛宣布打算購買美國核動力潛艇和巡航導彈之際做出的，此舉被視為對抗中國軍事壓力的一種方式。

不過，這一決定也導致了澳大利亞終止法國潛艇的巨大合同。