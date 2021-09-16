恆大引爆房股香港暴跌

路透社今天報道稱，香港股市再度上演黑色星期四，新一輪監管衝擊波下本已十分頹弱的港股跌勢加劇收於十個月低位，恆大風波一躍成為市場最新的風險關切焦點，內房股慘遭“血洗”狂瀉不止，科技股也尚未有見底跡象，阿里巴巴再創新低，澳門博彩股遭洗倉蒸發逾千億港元市值後跌勢不歇。

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據路透社今天報道，恆大雷引爆內房股遭“血洗”，港股再演“黑周四”豪賭股跌勢未歇。香港股市今天報告恆生指數.HSI收跌1.5%，至24,667.85點，為去年11月2日以來最低收盤價；恆生國企指數.HSCE亦收挫1.5%。

內房股首當其衝，跌勢堪比疾風驟雨，恆生中國內地地產指數午後一度狂瀉7.7%至逾四年低位，收跌6.6%，此前已連續三個交易日下跌，周二和周三分別重挫5.1%和3.4%。融創中國1918.HK跌超11%，碧桂園、世茂集團和龍光集團跌幅介於7.2-10.5%。

恆大系四家公司集體重挫。中國恆大一度跳水超10%，摸至近十年新低，後收跌6.4%；恆大汽車0708.HK盤中崩跌18.6%後收挫11.3%，恆大物業6666.HK及恆騰網絡分別收低3.5%和3%。

A股方面，新城控股、金地集團、保利地產和萬科A股Z跌幅介於2.7-7.9%，滬深300地產指數挫3.2%。

標普全球評級周三下調中國恆大集團及其子公司評級至“CC”，因為該公司的流動性似乎已枯竭。中誠信國際將恆大地產集團主體信用等級由AA調降至A，並將其繼續列入可能降級的觀察名單。

對地產有風險敞口的銀行板塊近期也在明顯走弱，滬深300銀行指數周四收跌1%，且已連跌四個交易日，周二更是重挫2.8%。恆生金融業指數跌1.2%，也已連跌四日。

繼中誠信國際周三調降主體信用等級後，中國恆大地產集團周四在滬深交易所同時公告稱，公司目前所有存續的公司債券自9月16日開市起停牌1個交易日，於9月17日開市起複牌，復牌之日起上述債券交易方式發生調整。

高盛周三在一份報告中表示，中國恆大集團債務危機可能對更廣泛的中國房地產行業構成外溢風險。摩根大通在一份報告中表示，隨着最近的事件加速向下行方向發展，政府需要採取更多行動，以防止潛在的溢出效應。

不到一周時間，融創中國跌幅已經超過26%，如果沒有意外，這將成為融創上市以來表現最黯淡的一周；碧桂園本周跌幅也超過了20%，而富力地產則已跌至2008年金融危機以來的最低水位。

在今年一系列強力樓市調控重拳下，8月中國房地產市場已是寒風瑟瑟：70城房價環比漲勢跌至年內新低，二手房市場更是驟然降溫，環比下行城市個數升至近兩年高位；當月房地產投資同比幾乎停滯不前，而銷售面積跌幅近兩成或預示着房企資金鏈緊張局面還會繼續惡化。

惠譽評級在中國全資擁有的在岸信用評級公司--惠譽博華周四發表報告稱，內地監管層對債務規模的強管控，以及銷售降溫，削弱了房地產企業的現金流和流動性，預計這一局面仍將持續。

近期港股消息面上壓力不斷，周末中國新一輪的監管措施重創了科技板塊，恆生科技指數連跌四日，本周跌幅接近8%。互聯網巨頭騰訊控股和阿里巴巴走勢孱弱，連續的回購未能有效提振騰訊，而阿里巴巴港股9988.HK今日盤中再創新低。

路透社說，阿里巴巴今日一度跌3.2%至149.1港元的紀錄新低，本周跌幅幾近一成；其他“阿里系”公司亦遭拖累，阿里健康本周重挫16.7%，阿里影業跌9.4%，而眾安在線跌幅亦超過一成。